Анатолий Симончик о Кубке «Стайки-OPEN»: «Опыт международных боев – это неоценимо»

Новости Беларуси. 6 апреля завершился детский международный турнир по муай-тай – Кубок «Стайки-OPEN», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня прошли финальные поединки и церемония награждения. Турнир проводится уже во второй раз, участие в соревнованиях принимают мальчики и девочки от 10 до 17 лет. В 2019 году Кубок «Стайки-OPEN» собрал 247 детей из 10 стран мира.

Спортсмены соревновались не только в личном, но и командном первенствах. По итогу были награждены не только победители в своих категориях, но также лучшая команда, лучший спортсмен и лучшая спортсменка, а также самая многочисленная по составу спортсменов команда. Этот необычный приз получил российский клуб «Варяг».

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

В начале своей спортивной карьеры спортсмены уже получают опыт международных боев. Это неоценимо. Поэтому мы и проводим турниры. Мы много в Беларуси проводим детских турниров, но ребята сражаются между собой. А здесь, когда он выходит на ринг с представителем Чехии или Венгрии, или Израиля, у него совсем другие эмоции.

Ангелина Якубовская, победительница Кубка «Стайки-OPEN»:

Я дралась с девочкой из Беларуси и из России. Было сложнее драться с Россией, она сильнее была. Думаю, что у меня выносливости больше, и я сильнее.