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Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили

06 апреля 2019 20:14
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Новости Беларуси. Программу второго Беларусбанк-высшей лиги 2019 6 апреля продолжили четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили-1

В Минске дебютант турнира «Энергетик-БГУ» принимал действующего чемпиона и самый титулованный клуб страны БАТЭ. Достойного сопротивления новичок оказать не сумел. В начале матча студенты пробовали навязать борьбу, однако создать по-настоящему опасные моменты не удавалось.

Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили-4

А вот борисовчане атаковали не в пример острее. На 22-й минуте счет в игре открыл капитан «желто-синих» Игорь Стасевич. На 44-й свой первый гол за БАТЭ забил Антон Сарока. Во втором тайме и Стасевич, и Сарока отличились еще по разу, оформив таким образом дубли. Итог: 4-0.

Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили-7

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Хорошая команда, играющая. Хороший там тренерский штаб. Мы все прекрасно знаем Анатолия Ивановича, что он знает, сколько он всего достиг в футболе. Поэтому мы к серьезной игре готовились – в принципе, такую и получили.

Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили-10

Игорь Стасевич, полузащитник ФК БАТЭ:
Игра выдалась тяжелой. Мы так сложно вкатывались в матч. Давно не тренировались, не играли на синтетике, это наложило свой отпечаток. Хорошо забили свой первый гол, и в концовке – второй. С таким же настроем выходили на второй тайм, забили еще два мяча и, в принципе, довели спокойно игру до логического завершения.

Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили-13

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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