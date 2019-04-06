Алексей Бага о матче с «Энергетиком-БГУ»: К серьёзной игре готовились – такую и получили

Новости Беларуси. Программу второго Беларусбанк-высшей лиги 2019 6 апреля продолжили четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске дебютант турнира «Энергетик-БГУ» принимал действующего чемпиона и самый титулованный клуб страны БАТЭ. Достойного сопротивления новичок оказать не сумел. В начале матча студенты пробовали навязать борьбу, однако создать по-настоящему опасные моменты не удавалось.

А вот борисовчане атаковали не в пример острее. На 22-й минуте счет в игре открыл капитан «желто-синих» Игорь Стасевич. На 44-й свой первый гол за БАТЭ забил Антон Сарока. Во втором тайме и Стасевич, и Сарока отличились еще по разу, оформив таким образом дубли. Итог: 4-0.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Хорошая команда, играющая. Хороший там тренерский штаб. Мы все прекрасно знаем Анатолия Ивановича, что он знает, сколько он всего достиг в футболе. Поэтому мы к серьезной игре готовились – в принципе, такую и получили.