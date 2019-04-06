Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Monterrey Open

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одолела россиянку Анастасию Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира Monterrey Open.
В первом сете Павлюченкова (33 WTA) практически не оказала сопротивления Азаренко (67 WTA), раунд закончился всухую – 6:0.
Во втором сете Анастасия попыталась перехватить инициативу и вырвалась вперёд до 3:1, но Виктория уступать не хотела и быстро сравняла счёт. Затем россиянка выиграла ещё один гейм, после чего белоруска взяла сразу три. Итог – 6:4.
Матч продолжался 1 час 8 минут.
Стоит упомянуть, что Павлюченкова четыре раза выигрывала турнир в Монтерее. За всё время выступления на этом турнире Анастасия проиграла только три матча.
В полуфинале белоруске предстоит сыграть с немкой Анжеликой Кербер. Ранее Азаренко неоднократно побеждала Кербер (5 WTA), но это было до большого перерыва Виктории.
Фото: twitter.com/Abierto_GNP
На пути к четвертьфиналу Азаренко обыграла японку Мию Като (514 WTA) и спортсменку из Казахстана Зарину Дияс (107 WTA).