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Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Monterrey Open

06 апреля 2019 06:54
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одолела россиянку Анастасию Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира Monterrey Open.  

В первом сете Павлюченкова (33 WTA) практически не оказала сопротивления Азаренко (67 WTA), раунд закончился всухую – 6:0.  

Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Monterrey Open-1

Фото: twitter.com/WTA  

Во втором сете Анастасия попыталась перехватить инициативу и вырвалась вперёд до 3:1, но Виктория уступать не хотела и быстро сравняла счёт. Затем россиянка выиграла ещё один гейм, после чего белоруска взяла сразу три. Итог – 6:4.  

Матч продолжался 1 час 8 минут.  

Стоит упомянуть, что Павлюченкова четыре раза выигрывала турнир в Монтерее. За всё время выступления на этом турнире Анастасия проиграла только три матча.  

В полуфинале белоруске предстоит сыграть с немкой Анжеликой Кербер. Ранее Азаренко неоднократно побеждала Кербер (5 WTA), но это было до большого перерыва Виктории.  

Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Monterrey Open-4

Фото: twitter.com/Abierto_GNP  

На пути к четвертьфиналу Азаренко обыграла японку Мию Като (514 WTA) и спортсменку из Казахстана Зарину Дияс (107 WTA).  

# Теннис # Виктория Азаренко # Анастасия Павлюченкова

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