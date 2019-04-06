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«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких

06 апреля 2019 20:45
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Новости Беларуси. Турнир по шахматам для самых маленьких под названием «Проходная пешка» проходит 6 и 7 апреля в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких-1

Участие в нем принимают спортсмены 2014 года рождения – всего 9 человек. Это те ребята, которые уже около года занимаются в шахматной школе. К слову, организатором выступила Школы шахмат ФИДЕ в Беларуси.

«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких-4

Победители у девочек и мальчиков получат кубок в виде проходной пешки, медаль и диплом. Памятными сувенирами и грамотами будут отмечены сувениры и участники.

«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких-7

Наталья Попова, главный судья турнира:
Во-первых, уже окончание учебного года. Им интересно посмотреть, чему они научились. Какой-то такой промежуточный или даже финальный итог обучения. Ну и плюс все-таки какой-то азарт детский у них присутствует, вот им и интересно в сражении посмотреть.

Ну и заодно и родителям и тренерам посмотреть, как дети себя ведут именно в соревновательных условиях. Конечно, здесь все очень мягко, очень дружественно.

«Проходная пешка». В Минске проходит турнир по шахматам среди самых маленьких-10

Соревновательная часть турнира состоит из шести туров. Половина прошла 6 апреля, оставшиеся состоятся 7-го.

# Шахматы # Наталья Попова # Фотофакт

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