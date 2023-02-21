Прямой эфир

Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу на турніры ў Дубаі

21 февраля 2023 20:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу на турніры катэгорыі 1000 у Дубаі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт». 

Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу на турніры ў Дубаі-1

Сабаленка ў другім раўндзе не заўважыла амерыканку Лорэн Дэвіс. І за 59 хвілін разграміла яе з лікам 6:0, 6:1. Такім чынам беларуска працягвае сваю пераможную серыю, якая налічвае ўжо 20 матчаў. Арына ў гэтым годзе пакуль непераможная. Наступнай яе саперніцай стане дзеючая чэмпіёнка, латвійка Алена Астапенка. Спартсменкі сустракаліся толькі аднойчы. І тады вікторыю святкавала наша тэнісістка.

Вікторыя Азаранка таксама выйшла ў 1/8 фіналу міжнародных спаборніцтваў у Дубаі.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Остапенко # Лорен Дэвис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»
21 февраля 2023 19:57

Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»

Міні-футбол. «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу
21 февраля 2023 15:04

Міні-футбол. «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі
21 февраля 2023 14:57

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі