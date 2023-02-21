Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу на турніры ў Дубаі

Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу на турніры катэгорыі 1000 у Дубаі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу на турніры катэгорыі 1000 у Дубаі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Сабаленка ў другім раўндзе не заўважыла амерыканку Лорэн Дэвіс. І за 59 хвілін разграміла яе з лікам 6:0, 6:1. Такім чынам беларуска працягвае сваю пераможную серыю, якая налічвае ўжо 20 матчаў. Арына ў гэтым годзе пакуль непераможная. Наступнай яе саперніцай стане дзеючая чэмпіёнка, латвійка Алена Астапенка. Спартсменкі сустракаліся толькі аднойчы. І тады вікторыю святкавала наша тэнісістка.
Вікторыя Азаранка таксама выйшла ў 1/8 фіналу міжнародных спаборніцтваў у Дубаі.
Подписывайтесь на нас в Telegram!