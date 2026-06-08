В Витебске около жилого дома проводится укрепление осевшего из-за осадков грунта

Сильный ливень стал причиной ЧП в Витебске. На улице Шрадера размыло грунт прямо у жилого дома – в том месте, где прокладывали канализационные трубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный ливень стал причиной ЧП в Витебске. На улице Шрадера размыло грунт прямо у жилого дома – в том месте, где прокладывали канализационные трубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям уже провела экстренное заседание. Главное – фундамент многоэтажки не пострадал, люди в безопасности. Тем не менее жильцов временно – примерно на сутки – отселили. Спасатели и городские службы очищают подъезд к дому, укладывают бетонные плиты и укрепляют склон. На месте дежурят спецмашины и аварийные бригады.