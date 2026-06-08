Прямой эфир

В Витебске около жилого дома проводится укрепление осевшего из-за осадков грунта

08 июня 2026 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильный ливень стал причиной ЧП в Витебске. На улице Шрадера размыло грунт прямо у жилого дома – в том месте, где прокладывали канализационные трубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске около жилого дома проводится укрепление осевшего из-за осадков грунта-2

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям уже провела экстренное заседание. Главное – фундамент многоэтажки не пострадал, люди в безопасности. Тем не менее жильцов временно – примерно на сутки – отселили. Спасатели и городские службы очищают подъезд к дому, укладывают бетонные плиты и укрепляют склон. На месте дежурят спецмашины и аварийные бригады.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Ганы рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью
08 июня 2026 13:48

Президент Ганы рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью

Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы
08 июня 2026 13:43

Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы

Как общаться с подростком? Советы от психолога
08 июня 2026 12:30

Как общаться с подростком? Советы от психолога