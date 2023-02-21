Прямой эфир

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі

21 февраля 2023 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату і першынства Беларусі па хакеі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».  

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі-1

Першы паядынак за Кубак Прэзідэнта адбудзецца 20 красавіка, астатнія сустрэчы будуць ладзіцца праз дзень. Такім чынам, апошняя магчымая дата заканчэння чэмпіянату – 24 красавіка. Фінальная серыя будзе працягвацца да чатырох перамог аднаго з клубаў. У вышэйшай лізе наймацнейшага пачнуць вызначаць 5 красавіка.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі
21 февраля 2023 14:54

Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі

Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс
20 февраля 2023 20:29

Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае
20 февраля 2023 20:26

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае