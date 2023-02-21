Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату і першынства Беларусі па хакеі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату і першынства Беларусі па хакеі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Першы паядынак за Кубак Прэзідэнта адбудзецца 20 красавіка, астатнія сустрэчы будуць ладзіцца праз дзень. Такім чынам, апошняя магчымая дата заканчэння чэмпіянату – 24 красавіка. Фінальная серыя будзе працягвацца да чатырох перамог аднаго з клубаў. У вышэйшай лізе наймацнейшага пачнуць вызначаць 5 красавіка.
Подписывайтесь на нас в Telegram!