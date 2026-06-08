Прямой эфир

Таможенники пресекли ввоз в Беларусь комплектующих к БПЛА

08 июня 2026 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Таможенники пресекли ввоз в Беларусь комплектующих к БПЛА-0

Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку перемещения в адрес белоруса 43 единиц составных частей к беспилотникам, информирует официальный Telegram-канал ГТК Беларуси.

Пересылка данных комплектующих запрещена Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2023 г. Nº 297.

Запрещенные к ввозу товары прибыли из Российской Федерации. Общая стоимость составных частей для БЛА – 8 тысяч рублей.

Оперативная таможня инициировала административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 18.38 КоАП РБ. При нарушении налагается штраф, размер которого – до 30 базовых величин с изъятием предметов административного правонарушения.

При повторном совершении указанных действий в течение года после наложения административного взыскания наступает уголовная ответственность по статье 300-1 УК РБ. В этом случае максимальным наказанием является лишение свободы сроком до 2 лет со штрафом или без штрафа.

Фото: официальный Telegram-канал ГТК Беларуси

# Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские спасатели устранили последствия непогоды в Беларуси
08 июня 2026 09:12

Белорусские спасатели устранили последствия непогоды в Беларуси

МВД: за сутки заблокированы платежи в адрес 400 иностранных платежных реквизитов
08 июня 2026 06:22

МВД: за сутки заблокированы платежи в адрес 400 иностранных платежных реквизитов

МВД: более 400 обращений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки
06 июня 2026 07:24

МВД: более 400 обращений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки