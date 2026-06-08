Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы

О начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы заявил Президент Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости состоялись официальные переговоры с лидером этой африканской республики Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель – трансформировать взаимный интерес в конкретные экономические проекты и оперативно выработать дорожную карту сотрудничества. Наша стратегия в Африке неизменна – Минск не стремится охватить весь континент, а ищет надежных друзей и опорные точки. Беларусь готова существенно помочь Гане в механизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности. Есть большой интерес по созданию хаба белорусской продукции на западе Африки для продвижения отечественных товаров. Об этой прагматичной философии сближения открыто заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения.

Те задачи, господин Президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам – от незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков.