Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»

Навіны Беларусі. Юнацкая зборная Беларусі па хакеі, у якую ўвайшлі гульцы да 16 гадоў, распачала падрыхтоўку да міжнародных гульняў «Дзеці Азіі». Каманда трэніруецца на базе нашага комплексу «Раўбічы», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Навіны Беларусі. Юнацкая зборная Беларусі па хакеі, у якую ўвайшлі гульцы да 16 гадоў, распачала падрыхтоўку да міжнародных гульняў «Дзеці Азіі». Каманда трэніруецца на базе нашага комплексу «Раўбічы», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Заняткі ладзяцца штодзень. Працуе са спартсменамі галоўны трэнер Аляксандр Цыплакоў. Менавіта ён кіраваў зборнай пад час выступлення на Кубке Сірыўса ў ліпені 2023 года. На прагляд настаўнік выклікаў 32 чалавекі. Большасць з іх прадстаўляюць сістэму «Дынама». Але есць таксама хакеісты з іншых беларускіх і замежных клубаў.
Аляксандр Цыплакоў, галоўны трэнер юнацкай зборнай Беларусі па хакеі (U16):
Специально сюда собрали 30 человек, чтобы из них отобрать, скажем так, «зубастиков». Технико-тактические действия посмотрим, характер, желание. Здесь два «междуусобчика» друг с другом, кто выдержит, тот поедет. Лидеры есть – 10 человек. К нам присоединяется только один защитник Василевский из «Авангарда» омского, все. Когда играли в Альметьевске, мне игра его понравилась как защитника. Я сам бывший защитник, понравилась мне его игра.
Уладзіслаў Ярмоленка, гулец юнацкай зборнай Беларусі па хакеі (U16):
С «Уралом» играли как-то давно уже, летом. Сыграли 4:3, в овертайме выиграли, поэтому тоже знаем команду, но там более сейчас тяжелый отбор, побольше людей взяли. Думаю, будет у них большая работа проделана, будет с ними тяжело, будем выходить, играть. Чемодан еще не упаковал, когда тренер скажет точный состав, тогда будем определяться. Надеюсь, что попаду, надеюсь на лучшее. Стараюсь, работаю, думаю, тренеры видят.
Хакейны турнір «Дзеці Азіі» пройдзе ў Навакузнецку. Наша каманда згуляе ў элітным дывізіёне. А першы матч запланаваны на 26 лютага. Сапернікам будзе каманда «Урала».
Подписывайтесь на нас в Telegram!