Прямой эфир

Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»

21 февраля 2023 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Юнацкая зборная Беларусі па хакеі, у якую ўвайшлі гульцы да 16 гадоў, распачала падрыхтоўку да міжнародных гульняў «Дзеці Азіі». Каманда трэніруецца на базе нашага комплексу «Раўбічы», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».  

Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»-1

Заняткі ладзяцца штодзень. Працуе са спартсменамі галоўны трэнер Аляксандр Цыплакоў. Менавіта ён кіраваў зборнай пад час выступлення на Кубке Сірыўса ў ліпені 2023 года. На прагляд настаўнік выклікаў 32 чалавекі. Большасць з іх прадстаўляюць сістэму «Дынама». Але есць таксама хакеісты з іншых беларускіх і замежных клубаў.

Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»-4

Аляксандр Цыплакоў, галоўны трэнер юнацкай зборнай Беларусі па хакеі (U16):
Специально сюда собрали 30 человек, чтобы из них отобрать, скажем так, «зубастиков». Технико-тактические действия посмотрим, характер, желание. Здесь два «междуусобчика» друг с другом, кто выдержит, тот поедет. Лидеры есть – 10 человек. К нам присоединяется только один защитник Василевский из «Авангарда» омского, все. Когда играли в Альметьевске, мне игра его понравилась как защитника. Я сам бывший защитник, понравилась мне его игра.

Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»-7

Уладзіслаў Ярмоленка, гулец юнацкай зборнай Беларусі па хакеі (U16):
С «Уралом» играли как-то давно уже, летом. Сыграли 4:3, в овертайме выиграли, поэтому тоже знаем команду, но там более сейчас тяжелый отбор, побольше людей взяли. Думаю, будет у них большая работа проделана, будет с ними тяжело, будем выходить, играть. Чемодан еще не упаковал, когда тренер скажет точный состав, тогда будем определяться. Надеюсь, что попаду, надеюсь на лучшее. Стараюсь, работаю, думаю, тренеры видят.

Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»-10

Хакейны турнір «Дзеці Азіі» пройдзе ў Навакузнецку. Наша каманда згуляе ў элітным дывізіёне. А першы матч запланаваны на 26 лютага. Сапернікам будзе каманда «Урала».

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Александр Василевский # Александр Цыплаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Міні-футбол. «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу
21 февраля 2023 15:04

Міні-футбол. «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі
21 февраля 2023 14:57

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі

Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі
21 февраля 2023 14:54

Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі