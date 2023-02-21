Юнацкая зборная Беларусі па хакеі ладзіць трэніроўку перад Гульнямі «Дзеці Азіі»

Аляксандр Цыплакоў, галоўны трэнер юнацкай зборнай Беларусі па хакеі (U16):

Специально сюда собрали 30 человек, чтобы из них отобрать, скажем так, «зубастиков». Технико-тактические действия посмотрим, характер, желание. Здесь два «междуусобчика» друг с другом, кто выдержит, тот поедет. Лидеры есть – 10 человек. К нам присоединяется только один защитник Василевский из «Авангарда» омского, все. Когда играли в Альметьевске, мне игра его понравилась как защитника. Я сам бывший защитник, понравилась мне его игра.