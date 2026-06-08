Президент Ганы рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью

О начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы заявил Президент Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости состоялись официальные переговоры с лидером этой Африканской республики Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – трансформировать взаимный интерес в конкретные экономические проекты и оперативно выработать дорожную карту сотрудничества. Наша стратегия в Африке неизменна – Минск не стремится охватить весь континент, а ищет надежных друзей и опорные точки. Беларусь готова существенно помочь Гане в механизации сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности. Есть большой интерес по созданию хаба белорусской продукции на западе Африки для продвижения отечественных товаров. Об этой прагматичной философии сближения открыто заявил белорусский лидер. Лукашенко рассчитывает на развертывание полномасштабного сотрудничества с Ганой.

Переход от обычного экспорта калийных удобрений к комплексной механизации сельского хозяйства Ганы – ключевой экономический итог переговоров. Белорусские тракторы, комбайны и навесное оборудование способны стать технологическим фундаментом масштабной аграрной реформы в этой африканской стране. Помимо этого, Беларусь предлагает партнерам эффективные решения в сфере региональной безопасности. Наш развитый оборонно-промышленный комплекс позволяет не только обеспечивать Гану необходимой специальной продукцией, но и точечно готовить высококлассные военные кадры. Речь также шла об укреплении гуманитарных связей – в планах совместные проекты в области высоких технологий, образования и медицины. Лукашенко заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы.

Джон Драмани Махама, Президент Ганы:

Сельское хозяйство остается центральным вопросом развития Ганы. Мы планируем не только нарастить производство продуктов питания, мы хотим развивать современный сектор, построенный на современных технологиях в сельском хозяйстве, который приведет к укреплению нашей продовольственной безопасности. И позволит нам повысить уровень жизни и уровень достатка нашего населения, проживающих в сельских регионах. Нам бы хотелось использовать эти новейшие технологии для максимально эффективной работы нашего сельского сектора. Для достижения этих целей мы ищем возможности для сотрудничества. И мы видим их в Беларуси. Беларусь пользуется прекрасной репутацией в сфере механизации сельского хозяйства, производства сельскохозяйственной техники. И в области исследований в сельском хозяйстве. Мы рассчитываем на формирование истинно стратегического партнерства, в рамках которого будут работать и передача опыта и технологий, и инвестиций. С потенциалом Ганы и опытом и знаниями, которые есть в Беларуси, мы сможем обеспечить не только продовольственную безопасность Ганы, но и выйти на взаимовыгодные результаты сотрудничества для обеих стран. Мы планируем сотрудничать и в горнодобывающем секторе, в секторе производства фармацевтических товаров.