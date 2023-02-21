Прямой эфир

Міні-футбол. «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу

21 февраля 2023 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Міні-футбольныя дружыны працягваюць выяўляць мацнейшых у рамках нацыянальнага чэмпіянату. Сваю гульню правялі лідары турніру, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».  

Міні-футбол. «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу-1

«Орша» і «Сталіца» не змаглі вызначыць пераможцу і падзялілі ачкі. Мінчане жвава пачалі і забілі ўжо на першай хвіліне матчу. Аднак у другой палове аршанцы змаглі адквітаць гол. Больш выніковымі ўдарамі дружыны не адзначыліся. Такім чынам, «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу. «Вітэн» ідзе другім і саступае адзін бал. ВРЗ мае такую ж колькасць балаў.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Мини-футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі
21 февраля 2023 14:57

Зменены даты матчаў фінальных серый плэй-оф чэмпіянату Беларусі па хакеі

Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі
21 февраля 2023 14:54

Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі

Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс
20 февраля 2023 20:29

Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс