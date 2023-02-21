Міні-футбол. «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу

Навіны Беларусі. Міні-футбольныя дружыны працягваюць выяўляць мацнейшых у рамках нацыянальнага чэмпіянату. Сваю гульню правялі лідары турніру, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Навіны Беларусі. Міні-футбольныя дружыны працягваюць выяўляць мацнейшых у рамках нацыянальнага чэмпіянату. Сваю гульню правялі лідары турніру, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
«Орша» і «Сталіца» не змаглі вызначыць пераможцу і падзялілі ачкі. Мінчане жвава пачалі і забілі ўжо на першай хвіліне матчу. Аднак у другой палове аршанцы змаглі адквітаць гол. Больш выніковымі ўдарамі дружыны не адзначыліся. Такім чынам, «Сталіца» працягвае ўзначальваць турнірную табліцу. «Вітэн» ідзе другім і саступае адзін бал. ВРЗ мае такую ж колькасць балаў.
Подписывайтесь на нас в Telegram!