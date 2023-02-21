Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі

У другім крузе яна высвятляла адносіны з амерыканкай Амандай Анісімавай. Паядынак для беларускі выйшаў напружаным. У першым сэце яна саступіла – 4:6, але змагла перамагчы ў другім з аналагічным лікам. У выніковым адрэзку лепшы быў вызначаны толькі на тай-брэйку, дзе Азаранка была больш майстаравітай – 7:6.

Перамогу нашай тэнісістцы ўдалося вырваць на тай-брэйку. Цяпер у яе актыве 35 выйграных тай-брэйкаў на турнірах катэгорыі тысяча. У наступным раўндзе Вікторыя сустрэнецца з Мэдысан Кіз.