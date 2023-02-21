Прямой эфир

Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі

21 февраля 2023 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вікторыя Азаранка першай з беларусак выйшла ў 1/8 фінала міжнародных спаборніцтваў у Дубаі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».  

Вікторыя Азаранка выйшла ў 1/8 фінала турніру ў Дубаі-1

У другім крузе яна высвятляла адносіны з амерыканкай Амандай Анісімавай. Паядынак для беларускі выйшаў напружаным. У першым сэце яна саступіла – 4:6, але змагла перамагчы ў другім з аналагічным лікам. У выніковым адрэзку лепшы быў вызначаны толькі на тай-брэйку, дзе Азаранка была больш майстаравітай – 7:6. 

Перамогу нашай тэнісістцы ўдалося вырваць на тай-брэйку. Цяпер у яе актыве 35 выйграных тай-брэйкаў на турнірах катэгорыі тысяча. У наступным раўндзе Вікторыя сустрэнецца з Мэдысан Кіз.

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Теннис # Виктория Азаренко # Аманда Анисимова # Мэдисон Киз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс
20 февраля 2023 20:29

Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае
20 февраля 2023 20:26

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае

Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги
20 февраля 2023 20:13

Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги