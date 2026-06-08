Прямой эфир

Как общаться с подростком? Советы от психолога

08 июня 2026 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как общаться с подростком? Советы от психолога-1

Юлия Чернышенко, психолог:
В определенный момент времени из ваших фотоальбомов пропадают определенные люди. Вы правильно заметили и подумали, это подростки. Подростковый период – достаточно сложный период не только для самих подростков, однако и для всех членов семьи и, конечно же, для тех, с ними сталкивается. Давайте подробно поговорим и порассуждаем, как же справляться с этим периодом для того, чтобы он был наиболее комфортным для всех. 

Наверняка вы замечали в определенный период времени, что ваши подростки начинают быть колючими, закрываются в комнате, у них в комнате беспорядок, определенный запах начинается не очень приятный и, в принципе, все идет совершенно не по правилам и точно не по тому, как хотят, прогнозировали и мечтали родители. Выдыхайте, все в порядке. 

Ваш подросток проходит фазу подросткового периода очень-очень правильно. Именно этот период характеризуется отстранением, сепарацией, постоянным «нет», постоянным «не хочу», постоянным «лень», «не буду». Что же делать в такой период? Оставить в покое и обязательно наблюдать. 

Подробности в видео

# Дети и родители # Психология

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси заработал онлайн-сервис для владельцев электромобилей
08 июня 2026 12:17

В Беларуси заработал онлайн-сервис для владельцев электромобилей

Проект «Наши 90-е» покоряет Могилев! Поговорили с певцом Павлом Любченко о новой волне интереса к ретро-хитам
08 июня 2026 12:15

Проект «Наши 90-е» покоряет Могилев! Поговорили с певцом Павлом Любченко о новой волне интереса к ретро-хитам

Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате «Профессионалы» в Нижнем Новгороде – участники поделились эмоциями
08 июня 2026 12:02

Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате «Профессионалы» в Нижнем Новгороде – участники поделились эмоциями