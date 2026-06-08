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Магнитная буря планетарного масштаба начнется на Земле 8 июня

08 июня 2026 13:14
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Магнитная буря планетарного масштаба начнется на Земле 8 июня-0

На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, информирует официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Результатом всплеска солнечной активности, который произошел в начале июня, станет сильная магнитная буря планетарного масштаба – уровень может достичь G3.

Одно из облаков плазмы, образовавшееся после вспышек на Солнце 6 июня, должно 8 июня приблизиться к Земле. Вероятность бури ученые оценивают в 96%. Длительность события может составить более суток – вероятность 85%.

Фото: официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

# Космос

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