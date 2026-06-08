Магнитная буря планетарного масштаба начнется на Земле 8 июня

На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, информирует официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Результатом всплеска солнечной активности, который произошел в начале июня, станет сильная магнитная буря планетарного масштаба – уровень может достичь G3.
Одно из облаков плазмы, образовавшееся после вспышек на Солнце 6 июня, должно 8 июня приблизиться к Земле. Вероятность бури ученые оценивают в 96%. Длительность события может составить более суток – вероятность 85%.
Фото: официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН