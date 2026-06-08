Как не дать ребенку превратиться в «цифрового Маугли»? Поговорили с экспертом о безопасности детей в Сети

Андрей Афанасьев, председатель комитета по информационной безопасности семьи союза «Родительская палата» Россия:

Дети Маугли – это хороший пример, потому что таких детей иногда находили. В мире довольно много таких случаев, но самое большое, чему этих детей смогли научить, которые лет до 7-8 выросли в джунглях, – это держать ложку. Потому что в детстве, в этот самый важный период жизни, когда все закладывается, все модели поведения, все представления о человеческом обществе, они не видели моделей поведения. Проблема в том, что ребенком Маугли сейчас можно стать не обязательно в джунглях, а и в обычной городской квартире. Есть много на этот счет исследований, среднее время нахождения ребенка в Сети – это 7-8 часов в день. Если ребенок 7-8 часов в день проводит в Сети, к сожалению, очень часто он не видит человеческих моделей поведения.

Эти 7-8 часов ребенок находится в том альтернативном мире, ценности которого родители на самом деле не знают, не понимают. Там есть свои лидеры мнений, свои представления о добре и зле, что такое хорошо, что такое плохо. Они могут кардинально отличаться от тех представлений, которые есть в нашем обществе. Ребенок как бы просаливается этим контентом, начиная с 4-5 лет, а проявляться это начинает в подростковый период, тогда родители начинают бить тревогу, иногда бывает уже слишком поздно.