Более 1 млн тонн сенажа заготовили в Минской области

Минская область первой в стране преодолела рубеж в миллион тонн заготовленного сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти треть от всего плана аграриев региона. Трав первым укосом скошено более 200 тысяч гектаров – 69 % от запланированного. Как идет зеленая жатва в Червенском районе и за счет каких технологий удается наращивать объемы? Об этом – в материале Ольги Пасечник.

Именно с трав в полях начинаются молочные реки. В «Червенском райагросервисе» к первому укосу подошли основательно: под многолетние травы отвели 1 800 гектаров. Эксклюзив уборочной кампании – 2026! На полях Брестской области будет курсировать необычный комбайн.

Роман Хлопцов, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:

Убираем люцерну, она сейчас находится в оптимальной фазе. Эта фаза – начало бутонизации. С первого укоса планируется положить 9,5 тысячи тонн, экватор уже есть, половину мы уже положили. Площадь увеличилась, поэтому кормов планируется заготовить больше.

Современная техника на поле работает как единый механизм. Каждый этап заготовки отточен до мелочей: от того, как скошена и заложена трава, напрямую зависит ее питательность. Работают 12 механизаторов, задействовано шесть единиц техники.