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Более 1 млн тонн сенажа заготовили в Минской области

08 июня 2026 14:01
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Минская область первой в стране преодолела рубеж в миллион тонн заготовленного сенажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти треть от всего плана аграриев региона. Трав первым укосом скошено более 200 тысяч гектаров – 69 % от запланированного. 

Как идет зеленая жатва в Червенском районе и за счет каких технологий удается наращивать объемы? Об этом – в материале Ольги Пасечник.

Более 1 млн тонн сенажа заготовили в Минской области-2

Именно с трав в полях начинаются молочные реки. В «Червенском райагросервисе» к первому укосу подошли основательно: под многолетние травы отвели 1 800 гектаров.

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Более 1 млн тонн сенажа заготовили в Минской области-4

Роман Хлопцов, директор сельхозпредприятия «Червенский райагросервис»:
Убираем люцерну, она сейчас находится в оптимальной фазе. Эта фаза – начало бутонизации. С первого укоса планируется положить 9,5 тысячи тонн, экватор уже есть, половину мы уже положили. Площадь увеличилась, поэтому кормов планируется заготовить больше.

Более 1 млн тонн сенажа заготовили в Минской области-6

Современная техника на поле работает как единый механизм. Каждый этап заготовки отточен до мелочей: от того, как скошена и заложена трава, напрямую зависит ее питательность. Работают 12 механизаторов, задействовано шесть единиц техники.

Более 1 млн тонн сенажа заготовили в Минской области-8

Ольга Пасечник, корреспондент:
Скошенную зеленую массу провяливают до показателя влажности 55 %. Лишь после этого приступают к подбору и измельчению.

Подробности смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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