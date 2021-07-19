Арина Соболенко заняла третье место в рейтинге WTA

В мужской классификации лучшим из белорусов по-прежнему остается Илья Ивашко, даже несмотря на то, что по сравнению с прошлой неделей он потерял три позиции и теперь 66-й. В свою очередь Егор Герасимов сохранил за собой 79-ю позицию. Первой ракеткой мира по-прежнему остается серб Новак Джокович.