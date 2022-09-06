Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open

Новости Беларуси. Арина Соболенко идет дальше. Белорусская теннисистка пробилась в четвертьфинал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» US Open. Наша спортсменка оставила не у дел 19-ю ракетку планеты, американку Даниэль Коллинз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее встречу нельзя назвать легкой. Первый сет остался за соперницей. Но белоруска собралась и показала уверенную, красивую, а главное, победную игру. В ключевые моменты Соболенко действовала решительно, допускала меньше ошибок. И как итог – виктория в трехсетовом поединке – 3:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался почти 2,5 часа. Девушки уже встречались на мировых кортах, и белоруска укрепила преимущество в личных встречах – 4:0.

К слову, Соболенко третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема», а на US Open сделала это второй раз подряд. Теперь она в четвертьфинале встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая в четвертом раунде одержала победу над еще одной белоруской Викторией Азаренко.

Илья Ивашко также покидает мейджор в Нью-Йорке. В 1/8 финала мужского одиночного разряда теннисист почти четыре часа на равных сражался с 13-й ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером, но в итоге все же уступил.