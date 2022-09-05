«Готовы показать свой максимум». В Беларуси стартовал турнир по стрельбе с участием россиян

Новости Беларуси. В спортивном комплексе имени маршала Тимошенко стартовали очередные международные соревнования, на этот раз Открытый Кубок Белорусской федерации стрелкового спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проводится впервые, а участие в нем принимают и российские атлеты.

Для белорусов данный старт станет главным в сезоне, и задачи перед командой стоят соответствующие. Недавно земляки выступали в России, где смогли составить противникам серьезную конкуренцию. Ожидается, что на родине результаты будут еще лучше. Эксперты отмечают: с каждым новым чемпионатом наши пулевики совершенствуют навыки, а борьба против таких соперников, как россияне, только помогает становиться более меткими. Конечно, международных первенств не хватает, но спортсмены и функционеры не теряют оптимизма.

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:

Как только нас отстранили от международных соревнований, мы собрали всех спортсменов и пообещали, что мы приложим все усилия, чтобы уровень подготовки наших спортсменов не снижался. И конечно, мы понимаем, что для этого они должны состязаться не только между собой, но и должны приезжать спортсмены с другой школой, с другой подготовкой. И это даст толчок для развития мастерства наших спортсменов.

Виктория Чайка, главный тренер национальной сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

К этому старту у нас было проведено много учебно-тренировочных сборов, много стартов, как выездных, так и на месте с участием сборной Российской Федерации. Ребята, я считаю, готовы показать свой максимум, на который они вообще способны. Поэтому рассчитываем на самое лучшее. Конкуренция с Российской Федерацией, наоборот, поднимает наш уровень все выше и выше. Как только снимутся ограничения, я думаю, что мы не потеряем. Мы будем способны продолжать борьбу и на международном уровне.