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Алим Селимов о «Лиге храбрых»: будут соревнования стенка на стенку, в формате шоу

05 сентября 2022 17:38
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Новости Беларуси. Формат знакомый, но турнир новый. В Минске состоялась жеребьевка командных республиканских соревнований по борьбе «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заявочных протоколах – восемь дружин. В том числе и представители России. Подробности здесь.

Каждый коллектив будет состоять из трех команд по 10 человек: по вольной, греко-римской и женской борьбе. А укомплектованы они будут атлетами до 15 лет. Начнется турнир со стадии 1/8. Для определения сильнейшего потребуется 30 схваток, по итогам которых победитель пройдет в следующий этап, а проигравший участие в чемпионате завершит.

Алим Селимов о «Лиге храбрых»: будут соревнования стенка на стенку, в формате шоу-1

Команды были распределены на две группы, и по итогам жеребьевки дружины узнали своих соперников. В один соревновательный день отношения будут выяснять только две сборные.

Алим Селимов о «Лиге храбрых»: будут соревнования стенка на стенку, в формате шоу-4

Всего организаторы планируют провести с сентября по декабрь восемь эвентов. Из каждого собираются сделать масштабное шоу. Главная цель – вовлечение детей и популяризация борьбы.

Алим Селимов о «Лиге храбрых»: будут соревнования стенка на стенку, в формате шоу-7

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Это будет в формате шоу, это будут стенка на стенку соревнования, будет фирменная одежда у ребят. Свет, звук – все, что сейчас интересно зрителю. Под таким «соусом» мы подадим наш вид спорта. К сожалению, у нас очень специфический вид спорта, его не все понимают, но будем показывать, потому что у нас есть традиции.

Алим Селимов о «Лиге храбрых»: будут соревнования стенка на стенку, в формате шоу-10

Первый этап турнира стартует уже в субботу, 10 сентября. Команды, которым предстоит открыть лигу, станут известны позже. А чемпион первенства определится в начале декабря.

«Это не футбол, не хоккей». Поговорили с председателем Белорусской федерации борьбы о методах привлечения к «Лиге храбрых» – здесь подробности.  

# Борьба # Алим Селимов # Фотофакт

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