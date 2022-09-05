Алим Селимов о «Лиге храбрых»: будут соревнования стенка на стенку, в формате шоу

Новости Беларуси. Формат знакомый, но турнир новый. В Минске состоялась жеребьевка командных республиканских соревнований по борьбе «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заявочных протоколах – восемь дружин. В том числе и представители России. Подробности здесь.

Каждый коллектив будет состоять из трех команд по 10 человек: по вольной, греко-римской и женской борьбе. А укомплектованы они будут атлетами до 15 лет. Начнется турнир со стадии 1/8. Для определения сильнейшего потребуется 30 схваток, по итогам которых победитель пройдет в следующий этап, а проигравший участие в чемпионате завершит.