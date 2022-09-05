Алим Селимов о «Лиге храбрых»: будут соревнования стенка на стенку, в формате шоу
Новости Беларуси. Формат знакомый, но турнир новый. В Минске состоялась жеребьевка командных республиканских соревнований по борьбе «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заявочных протоколах – восемь дружин. В том числе и представители России. Подробности здесь.
Каждый коллектив будет состоять из трех команд по 10 человек: по вольной, греко-римской и женской борьбе. А укомплектованы они будут атлетами до 15 лет. Начнется турнир со стадии 1/8. Для определения сильнейшего потребуется 30 схваток, по итогам которых победитель пройдет в следующий этап, а проигравший участие в чемпионате завершит.
Команды были распределены на две группы, и по итогам жеребьевки дружины узнали своих соперников. В один соревновательный день отношения будут выяснять только две сборные.
Всего организаторы планируют провести с сентября по декабрь восемь эвентов. Из каждого собираются сделать масштабное шоу. Главная цель – вовлечение детей и популяризация борьбы.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Это будет в формате шоу, это будут стенка на стенку соревнования, будет фирменная одежда у ребят. Свет, звук – все, что сейчас интересно зрителю. Под таким «соусом» мы подадим наш вид спорта. К сожалению, у нас очень специфический вид спорта, его не все понимают, но будем показывать, потому что у нас есть традиции.
Первый этап турнира стартует уже в субботу, 10 сентября. Команды, которым предстоит открыть лигу, станут известны позже. А чемпион первенства определится в начале декабря.
«Это не футбол, не хоккей». Поговорили с председателем Белорусской федерации борьбы о методах привлечения к «Лиге храбрых» – здесь подробности.