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Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Линце

11 ноября 2020 12:21
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира, проходящего в австрийском Линце, с призовым фондом около 500 тысяч белорусских рублей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В игре первого раунда турнира наша теннисистка оказалась сильнее итальянки Ясмин Паолини в двух сетах – 6:4, 6:4.

Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Линце-1

В следующем раунде Соболенко предстоит сыграть против швейцарки Штефани Фёгеле. Встреча запланирована на 14:00 12 ноября.

Ранее другая белоруска Александра Саснович в 1/16 финала одолела американку Бернарду Перу – 6:3, 6:1. Теперь 92-я ракетка мира встретится с хорваткой Яной Фетт.

Финишируют соревнования в Линце 14 ноября.

Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Линце-4

А в болгарской Софии продолжается мужской турнир. За выход в четвертьфинал именинник Егор Герасимов играл с французом Адрианом Маннарино. Белорус уступил оппоненту – 4:6, 6:7.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Бернарда Пера # Яна Фетт # Егор Герасимов # Адриан Маннарино # Фотофакт

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