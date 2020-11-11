Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Линце

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира, проходящего в австрийском Линце, с призовым фондом около 500 тысяч белорусских рублей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В игре первого раунда турнира наша теннисистка оказалась сильнее итальянки Ясмин Паолини в двух сетах – 6:4, 6:4.

В следующем раунде Соболенко предстоит сыграть против швейцарки Штефани Фёгеле. Встреча запланирована на 14:00 12 ноября. Ранее другая белоруска Александра Саснович в 1/16 финала одолела американку Бернарду Перу – 6:3, 6:1. Теперь 92-я ракетка мира встретится с хорваткой Яной Фетт. Финишируют соревнования в Линце 14 ноября.