Главный тренер ХК «Юность» о победе над «Могилёвом»: ребята молодцы, что смогли переломить этот матч

Новости Беларуси. Во вторник, 10 ноября, программа чемпионата Беларуси по хоккею продолжилась двумя матчами. В Гомеле местный клуб принимал «Неман», а «Юность» дома играла с «Могилевом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность»:

Ребята молодцы, что смогли переломить этот матч. Сработало большинство опять, и в следующей смене быстро второй гол. В общем-то, очень здорово ребята сработали. Поэтому, как говорится, лучше победа при плохой игре, чем поражение при хорошей. Поэтому довольны, что победили. Поздравляем всех наших болельщиков с победой.