Прямой эфир

Главный тренер ХК «Юность» о победе над «Могилёвом»: ребята молодцы, что смогли переломить этот матч

10 ноября 2020 21:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во вторник, 10 ноября, программа чемпионата Беларуси по хоккею продолжилась двумя матчами. В Гомеле местный клуб принимал «Неман», а «Юность» дома играла с «Могилевом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер ХК «Юность» о победе над «Могилёвом»: ребята молодцы, что смогли переломить этот матч-1

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность»:
Ребята молодцы, что смогли переломить этот матч. Сработало большинство опять, и в следующей смене быстро второй гол. В общем-то, очень здорово ребята сработали. Поэтому, как говорится, лучше победа при плохой игре, чем поражение при хорошей. Поэтому довольны, что победили. Поздравляем всех наших болельщиков с победой.

Как проходил поединок в столице, смотрите в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Александр Макрицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Румынии. Почему в составе не будет многих лидеров?
10 ноября 2020 20:48

Сборная Беларуси по футболу сыграет с командой Румынии. Почему в составе не будет многих лидеров?

«Они хорошего уровня игроки». Как прошли финальные матчи студенческой лиги по баскетболу среди мужских команд
10 ноября 2020 20:46

«Они хорошего уровня игроки». Как прошли финальные матчи студенческой лиги по баскетболу среди мужских команд

КХЛ. У тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта – коронавирус
10 ноября 2020 15:36

КХЛ. У тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта – коронавирус