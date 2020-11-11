Роман Головченко: мы к готовы к проведению чемпионата мира по хоккею. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена

Новости Беларуси. Беларусь полностью готова принять чемпионат мира по хоккею с шайбой, намеченный на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организационные моменты турнира 11 ноября обсудили в правительстве. Дмитрий Басков: мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и при этом выступающих против чемпионата мира Премьер-министр Роман Головченко отметил, что определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент шантажа и давления. Но эти деструктивные действия никак не смогут помешать белорусской стороне организовать на должном уровне важное спортивное мероприятие. Единственное, что может скорректировать намеченный план – эпидемиологическая ситуация.

В подготовке к чемпионату мира по хоккею Беларусь вышла на финишную прямую. Реализация билетов на матчи начнется перед Новым годом. У белорусских болельщиков на них будут специальные скидки.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Хочу обратить внимание на то, что попытки дискредитировать Республику Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Республике Беларусь как инструмент определенного шантажа и давления. Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы, которые иногда раздаются к бойкоту, они несостоятельны и не имеют места. Тем не менее мы должны быть готовы по алгоритмам действий в случае принятия решения об изменении формата проведения чемпионата, в том числе проведению его полностью на территории Республики Беларусь. Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату, но очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов.

Кроме того, что Беларусь занимается подготовкой крупного турнира, силы тратить приходится еще на решение ситуации с противниками организации чемпионата именно в Минске. Напомним, Латвия допустила потенциальную невозможность проведения турнира совместно с нашей страной.

Международная федерация хоккея с шайбой создала рабочую группу, в которой специалисты проводят анализ всех потенциальных рисков, касающихся возможности Минска и Риги выступить организаторами турнира. С докладом эксперты должны выступить на следующей неделе. Ранее глава этой международной организации заявил, что они спортивная федерация, а не политическая организация и не могут переносить турнир по политическим причинам.