Дмитрий Басков: мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и при этом выступающих против чемпионата мира

Новости Беларуси. Наша страна полностью готова принять чемпионат мира по хоккею с шайбой, намеченный на 2021 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организационные моменты турнира 11 ноября обсудили в правительстве. Премьер-министр Роман Головченко отметил, что определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент шантажа и давления. Но эти деструктивные действия никак не смогут помешать белорусской стороне организовать на должном уровне важное спортивное мероприятие. Роман Головченко : мы к готовы к проведению чемпионата мира по хоккею. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена

Кроме того, что Беларусь занимается подготовкой крупного турнира, время тратить приходится еще на решение ситуации с противниками организации чемпионата именно в Минске. Напомним, Латвия допустила потенциальную невозможность проведения турнира совместно с нашей страной.

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Мне непонятны действия людей, призывающих к какой-то спортивной солидарности и при этом выступающих против чемпионата мира, хотя сами неоднократно говорили о том, что любой чемпионат мира в любом виде спорта – огромный праздник для страны и в первую очередь для болельщиков. У меня вопрос: получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж – участвовать в чемпионате мира. И большой вопрос тогда к тем невероятным людям, которые призывают к этой солидарности, особенно к тем, кто сами на протяжении многих лет тратил огромное количество сил, готовясь к подобного рода турнирам. У меня вопрос: что с вами произошло? Вы заблудились или вам слишком много платят?