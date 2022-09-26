Арина Соболенко вернулась на 6-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обновили международные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обновили международные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко улучшила свое местоположение и сейчас является 6-й ракеткой мира. Виктория Азаренко опустилась на 22-ю строчку. Александра Саснович выпала из топ-30 и на данный момент находится на 31-м месте.
В мужском рейтинге значительно потерял в рейтинге Илья Ивашко: сейчас он 71-й в мире.