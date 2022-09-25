«По крупицам опыт набирать». Кто поможет подняться белорусскому фехтованию на новый уровень?

Новости Беларуси. Уровень фехтования белорусов за последние годы оставляет желать лучшего. Но позитивная динамика есть, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. О ближайших важных стартах и успехах белорусской сборной – наш корреспондент Наталия Негода.

Наталия Нерода, корреспондент:

Последняя белорусская медаль чемпионата мира по фехтованию датирована 2011 годом. Тогда в Италии наша сабельная команда завоевала серебряную награду, уступив в финале российской сборной. С той поры каких-либо значимых успехов на международной арене белорусами достигнуто не было.

Былые славные времена остались лишь в воспоминаниях. Тому есть и объективные причины, и эмоциональные толкования. Реалии таковы – уровень нашего фехтования оставляет желать лучшего. Несмотря на это, положительная динамика есть. Основная задача не растерять то, что имеем, и искать пути для роста.

Михаил Соколов, старший тренер национальной команды Беларуси по фехтованию:

Надо учитывать момент и использовать его. Нас приглашают на сборы в Россию, надо туда ездить. И по крупицам опыт набирать.

Александр Романьков, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по фехтованию:

Посмотрев на наше фехтование за два дня, у нас есть хорошие, прекрасные спортсмены, которые действительно могут. Но для этого необходимо что? Вкладывание денег, выезды на соревнования, где приобретается самый главный опыт. Прославленный Александр Романьков в числе основных надежд упоминает Романа Беляева. На чемпионате Беларуси талантливый спортсмен впервые выиграл титул. Роман называет свой любимый вид спорта шахматами в движении и мечтает об олимпиаде.

Роман Беляев, чемпион Беларуси по фехтованию:

Если взять атлетов из Италии, там атлетам по 30-35 лет. А у нас ребятам от 16 до 23. То есть все-таки с опытом все приходит, с поездками. Как минимум надо два-три сезона отъездить, пофехтовать с ребятами высокого уровня, перенять у них опыт. Одна из самых опытных спортсменок на чемпионате Беларуси – Наталья Моськина. Она выиграла серебро в соревнованиях рапиристок, а в команды добыла золото. За дружину Брестской области вместе с Натальей выступала и ее дочь, Рената, которой только 15 лет.

Наталья Моськина, бронзовый призер этапа Кубка мира по фехтованию:

В последний раз я такое видела в истории фехтования в 2004 году на чемпионате Европы в Копенгагене, когда фехтовала сборная женская команды рапиры Израиля, где фехтовали мать и дочка Хатуэль. У них еще отец был тренер Хатуэль. Больше я нигде такого в истории фехтования не видела. Чемпионат Беларуси – едва ли не единственный старт в сезоне, в котором приняли участие исключительно белорусы. Необходимо было оценить уровень внутренней конкуренции и определить лучших.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белоруской федерации фехтования:

После каждого старта мы ведем рейтинги, отслеживаем состояние спортсмена: и физическое, и техническое, и психологическое. Дальше будем планировать дальнейшую подготовку и участие в стартах. То есть этот процесс, он в постоянной динамике.

Александр Романьков:

12 турниров в мире. А мы участвуем в двух-трех. Когда мы можем спросить, схватить за холку и спросить: а чего у вас ничего не получается? У нас получается, что мы стоим и смотрим. Ну помогите нам!

В этом сезоне нехватка международного опыта для белорусов стала особенно актуальной. В данной ситуации помогли совместные сборы и турниры с российской командой, одной из ведущих дружин в мире. В июне на чемпионат Союзного государства в Минск приехала звездная российская команда, в числе которых олимпийские чемпионы, победители и призеры мировых форумов.

Виталий Соколовский:

Если мы на таких соревнованиях будем брать медали, стабильно восьмерку, то можно смело, не боясь, ехать на чемпионат мира, чемпионат Европы. И спокойно брать там медали.