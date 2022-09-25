«По крупицам опыт набирать». Кто поможет подняться белорусскому фехтованию на новый уровень?
Новости Беларуси. Уровень фехтования белорусов за последние годы оставляет желать лучшего. Но позитивная динамика есть, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
О ближайших важных стартах и успехах белорусской сборной – наш корреспондент Наталия Негода.
Наталия Нерода, корреспондент:
Последняя белорусская медаль чемпионата мира по фехтованию датирована 2011 годом. Тогда в Италии наша сабельная команда завоевала серебряную награду, уступив в финале российской сборной. С той поры каких-либо значимых успехов на международной арене белорусами достигнуто не было.
Былые славные времена остались лишь в воспоминаниях. Тому есть и объективные причины, и эмоциональные толкования. Реалии таковы – уровень нашего фехтования оставляет желать лучшего. Несмотря на это, положительная динамика есть. Основная задача не растерять то, что имеем, и искать пути для роста.
Михаил Соколов, старший тренер национальной команды Беларуси по фехтованию:
Надо учитывать момент и использовать его. Нас приглашают на сборы в Россию, надо туда ездить. И по крупицам опыт набирать.
Александр Романьков, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по фехтованию:
Посмотрев на наше фехтование за два дня, у нас есть хорошие, прекрасные спортсмены, которые действительно могут. Но для этого необходимо что? Вкладывание денег, выезды на соревнования, где приобретается самый главный опыт.
Прославленный Александр Романьков в числе основных надежд упоминает Романа Беляева. На чемпионате Беларуси талантливый спортсмен впервые выиграл титул. Роман называет свой любимый вид спорта шахматами в движении и мечтает об олимпиаде.
Роман Беляев, чемпион Беларуси по фехтованию:
Если взять атлетов из Италии, там атлетам по 30-35 лет. А у нас ребятам от 16 до 23. То есть все-таки с опытом все приходит, с поездками. Как минимум надо два-три сезона отъездить, пофехтовать с ребятами высокого уровня, перенять у них опыт.
Одна из самых опытных спортсменок на чемпионате Беларуси – Наталья Моськина. Она выиграла серебро в соревнованиях рапиристок, а в команды добыла золото. За дружину Брестской области вместе с Натальей выступала и ее дочь, Рената, которой только 15 лет.
Наталья Моськина, бронзовый призер этапа Кубка мира по фехтованию:
В последний раз я такое видела в истории фехтования в 2004 году на чемпионате Европы в Копенгагене, когда фехтовала сборная женская команды рапиры Израиля, где фехтовали мать и дочка Хатуэль. У них еще отец был тренер Хатуэль. Больше я нигде такого в истории фехтования не видела.
Чемпионат Беларуси – едва ли не единственный старт в сезоне, в котором приняли участие исключительно белорусы. Необходимо было оценить уровень внутренней конкуренции и определить лучших.
Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белоруской федерации фехтования:
После каждого старта мы ведем рейтинги, отслеживаем состояние спортсмена: и физическое, и техническое, и психологическое. Дальше будем планировать дальнейшую подготовку и участие в стартах. То есть этот процесс, он в постоянной динамике.
Александр Романьков:
12 турниров в мире. А мы участвуем в двух-трех. Когда мы можем спросить, схватить за холку и спросить: а чего у вас ничего не получается? У нас получается, что мы стоим и смотрим. Ну помогите нам!
В этом сезоне нехватка международного опыта для белорусов стала особенно актуальной. В данной ситуации помогли совместные сборы и турниры с российской командой, одной из ведущих дружин в мире. В июне на чемпионат Союзного государства в Минск приехала звездная российская команда, в числе которых олимпийские чемпионы, победители и призеры мировых форумов.
Виталий Соколовский:
Если мы на таких соревнованиях будем брать медали, стабильно восьмерку, то можно смело, не боясь, ехать на чемпионат мира, чемпионат Европы. И спокойно брать там медали.
Александр Романьков:
Вера у меня в это есть. Потому что посмотрев, что у нас здесь, фехтование не деградировало. Работают и в Гомеле, и в Бресте, и в Витебске. У нас в Гродно хорошая школа, в Минске. У нас все есть. Ничего не потеряно, но нужен толчок, чтобы наши вагончики кто-то толкнул. 12 комплектов медалей на Олимпийских играх, 12! Нам не нужны все, нам один хотя бы. И вся Беларусь будет счастлива!
В октябре в Минске пройдет открытый Кубок Беларуси. Ожидается, что в турнире примут участие и титулованные российские спортсмены.