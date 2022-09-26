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Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью со словаками в Лиге наций

26 сентября 2022 11:55
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Итоговый счет – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью со словаками в Лиге наций-1

Наши парни нанесли всего лишь один удар по воротам соперников – он и стал голевым. Случилось это под занавес первого тайма. Отличился Иван Бахар. У словаков было 15 попыток, на 65-й минуте одна из них и размочила цифры на табло.

Статистика продолжает огорчать. Наша национальная дружина не может победить уже в 13 официальных встречах кряду. Подопечные Кондратьева завершают выступление в Лиге наций, имея в активе 3 балла. Сейчас они занимают последнее место в группе С3, которую возглавляет Казахстан. Теперь белорусам предстоит сыграть в стыковых матчах, которые должны состояться в марте 2024 года.

# Футбол # Иван Бахар # Георгий Кондратьев # Фотофакт

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