Лучшие выступления и горечи поражений. Подводим итоги старта «Динамо» в новом сезоне КХЛ

Месяца не прошло с тех пор, как дружина под руководством Крейга Вудкрофта стартовала в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

И, надо сказать, успешно. Одолев четырех первых оппонентов кряду, минчане и вовсе выдали лучшее выступление за последние 12 лет! Все это приводит к тому, что и результатов от команды ждут высоких. Но не только руководство клуба. Главные люди, ради которых спортсменам надо стараться, – это их болельщики. Ведь кто, если не они, будет заполнять домашние трибуны и гнать команду вперед. Тем более, фанаты не требуют от динамовцев сверхъестественных результатов.

Надеюсь, что мы в этом сезоне точно отлично сыграем, выйдем в плей-офф. Думаю, будем где-то в середине таблицы, я уверен в этом.

Я надеюсь, все болельщики Минска и Беларуси мечтают, чтобы попасть в восьмерку.

Очень качественный подбор легионеров, я думаю, наш селекционный штаб хорошо провел свою работу в предсезонке. И это, безусловно, должно привести команду к успеху. Все цели настроены на второй раунд, и мы способны. Нам, скорее всего, по силам пробиться во второй раунд и снять с себя клеймо клуба, который живет в первом раунде.

К данному моменту «зубры» идут в своем дивизионе на пятом месте. В десяти поединках они добыли шесть побед и четырежды уступили. Но завоевывать очки выходило и в проигрышных дуэлях. Просто оппонент был удачливее в овертайме или серии буллитов. Несмотря на такой неплохой старт, есть в игре столичных спортсменов и менее позитивные моменты. К примеру, совсем недавно минчанами был бит московский ЦСКА. На минуточку, действующий чемпион КХЛ. После такой виктории казалось, что уфимский «Салават Юлаев» тоже не станет помехой, но не тут то было. На этот раз выиграть после основного времени уже не вышло. Один бал на старте очередной выездной серии урвали. Но должны и, что самое важное, могли были больше.

Артур Борис, спортивный эксперт:

Этот состав еще должен оправдать себя. Как минимум, стимул, который есть у команды, с учетом того, что есть обладатели Кубка Гагарина, есть Пакетт, который выиграл Кубок Стенли. Должны показывать себя, реализовывать и как минимум проходить в первый раунд. Состав «Динамо», выступающий в нынешнем сезоне, считается одним из самых сильных за последнее время. Так ли это, мы сможем увидеть только на дистанции. Все-таки 68 матчей регулярного сезона – это скорее марафон, чем спринт. Юные белорусы тренируются и играют плечом к плечу с опытными товарищами. И такой сплав молодости и матерости и дает результат. Но есть к игре дружины и вопросы. Самый главный из которых – дисциплина, точнее, ее отсутствие. За десять матчей минчане уже заработали 169 минут штрафного времени. Больше только у «Куньлуня». При этом в меньшинстве игра у земляков совсем не клеится. В неравных составах пропустили девять шайб. Коуч команды также часто уделяет внимание вопросу ненужных удалений.

Павел Вишняков, спортивный эксперт:

«Динамо» при Вудкрофте всегда начинало очень хорошо. По крайней мере, сентябрь-октябрь до середины, а дальше уже были какие-то проблемы. Приятно, что «Динамо» так стартовало. И то, что мы на вершине Западной конференции сейчас находимся. Но я думаю, что в ноябре будет у нас, скорее всего, спад, потому что большой, регулярный чемпионат до конца февраля. И такой отрезок пройти без потерь, конечно же, будет невозможно.