​Арина Соболенко уступила в первом раунде теннисного турнира в Мадриде

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира категории 1 000, который проходит в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира категории 1 000, который проходит в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке первого круга белоруска одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич – 7:6, 6:3.
Арина Соболенко не поддержала победный почин своей соотечественницы. Действующая чемпионка турнира сложила полномочия уже в первом раунде. Ее соперница по стартовому кругу уступала Арине три десятка позиций в рейтинге. Но это был день американки Аманды Анисимовой. Она сражалась отчаянно, Арине не хватало куража и запала. В итоге Соболенко уступила дорогу в следующей раунд своей сопернице. Счет матча – 6:2, 3:6, 6:4.
Между тем Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире категории 250 в Мюнхене. В матче 1/8 финала белорус потерпел поражение от 40-й ракетки мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 2:6, 3:6.