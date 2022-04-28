Прямой эфир

​Арина Соболенко уступила в первом раунде теннисного турнира в Мадриде

28 апреля 2022 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира категории 1 000, который проходит в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Арина Соболенко уступила в первом раунде теннисного турнира в Мадриде-1

В поединке первого круга белоруска одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич – 7:6, 6:3. 

​Арина Соболенко уступила в первом раунде теннисного турнира в Мадриде-4

Арина Соболенко не поддержала победный почин своей соотечественницы. Действующая чемпионка турнира сложила полномочия уже в первом раунде. Ее соперница по стартовому кругу уступала Арине три десятка позиций в рейтинге. Но это был день американки Аманды Анисимовой. Она сражалась отчаянно, Арине не хватало куража и запала. В итоге Соболенко уступила дорогу в следующей раунд своей сопернице. Счет матча – 6:2, 3:6, 6:4.

​Арина Соболенко уступила в первом раунде теннисного турнира в Мадриде-7

Между тем Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире категории 250 в Мюнхене. В матче 1/8 финала белорус потерпел поражение от 40-й ракетки мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 2:6, 3:6.  

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Голубич # Ботик ван де Зандсхюлп # Егор Герасимов # Аманда Анисимова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это такая мотивация». Михаил Грабовский поделился впечатлениями от встречи с Александром Карелиным
28 апреля 2022 19:41

«Это такая мотивация». Михаил Грабовский поделился впечатлениями от встречи с Александром Карелиным

Карелин на тренировке хоккейной сборной Беларуси: «Они полны сил, теперь к этим силам нужно добавить дисциплину»
28 апреля 2022 19:38

Карелин на тренировке хоккейной сборной Беларуси: «Они полны сил, теперь к этим силам нужно добавить дисциплину»

Хоккей на траве. «Минск» и «Строитель» уступили на старте отрытого Кубка России
28 апреля 2022 19:12

Хоккей на траве. «Минск» и «Строитель» уступили на старте отрытого Кубка России