​Арина Соболенко уступила в первом раунде теннисного турнира в Мадриде

Арина Соболенко не поддержала победный почин своей соотечественницы. Действующая чемпионка турнира сложила полномочия уже в первом раунде. Ее соперница по стартовому кругу уступала Арине три десятка позиций в рейтинге. Но это был день американки Аманды Анисимовой. Она сражалась отчаянно, Арине не хватало куража и запала. В итоге Соболенко уступила дорогу в следующей раунд своей сопернице. Счет матча – 6:2, 3:6, 6:4.