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Хоккей на траве. «Минск» и «Строитель» уступили на старте отрытого Кубка России

28 апреля 2022 19:12
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Во второй соревновательный день открытого Кубка России по хоккею на траве, который принимает Казань, сыграны два поединка с участием мужских белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей на траве. «Минск» и «Строитель» уступили на старте отрытого Кубка России-1

К сожалению, в обоих матчах наши соотечественники потерпели поражения. Хоккеисты клуба «Минск» проиграли 1:3 ЦОП Москомспорта. Во втором поединке встречались «Динамо-Ак Барс» и брестский «Строитель». Брестчане крупно уступили со счетом 0:6. Свой вклад в победу местного «Динамо» внесли и белорусские легионеры Иван Луцевич и Александр Гончаров.

29 апреля будут сыграны очередные матчи группового этапа.

# Хоккей # Иван Луцевич # Александр Гончаров # Фотофакт

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