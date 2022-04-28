Хоккей на траве. «Минск» и «Строитель» уступили на старте отрытого Кубка России

Во второй соревновательный день открытого Кубка России по хоккею на траве, который принимает Казань, сыграны два поединка с участием мужских белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во второй соревновательный день открытого Кубка России по хоккею на траве, который принимает Казань, сыграны два поединка с участием мужских белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
К сожалению, в обоих матчах наши соотечественники потерпели поражения. Хоккеисты клуба «Минск» проиграли 1:3 ЦОП Москомспорта. Во втором поединке встречались «Динамо-Ак Барс» и брестский «Строитель». Брестчане крупно уступили со счетом 0:6. Свой вклад в победу местного «Динамо» внесли и белорусские легионеры Иван Луцевич и Александр Гончаров.
29 апреля будут сыграны очередные матчи группового этапа.