Карелин на тренировке хоккейной сборной Беларуси: «Они полны сил, теперь к этим силам нужно добавить дисциплину»

Новости Беларуси. К тренировочному лагерю хоккейной сборной Беларуси, которая в эти дни готовится к товарищеским поединкам с командой России, присоединились еще пять игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. К тренировочному лагерю хоккейной сборной Беларуси, которая в эти дни готовится к товарищеским поединкам с командой России, присоединились еще пять игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кэмп белорусской сборной посетил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Вместе с ним команду проведали олимпийцы и спортивные функционеры.
Михаил Грабовский поделился впечатлениями от встречи с Александром Карелиным. Подробнее здесь.
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион (Россия):
Говорили мы в этой проходящей короткой встрече, что все возможности им предоставлены. Им выпал шанс, их приняли в состав, прекрасные условия. Они находятся в удивительном, окруженном вниманием состоянии, поэтому самое главное – это состояние не пропустить ни в коей мере, не упустить те шансы, которые жизнь совместила с ситуацией. Они молоды, они полны сил, теперь к этим силам нужно добавить дисциплину, о чем мы и говорили. Я уверен, что все получится у ребят.
Национальная хоккейная сборная Беларуси 1 и 2 мая проведет в Туле два товарищеских матча против команды России.