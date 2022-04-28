Карелин на тренировке хоккейной сборной Беларуси: «Они полны сил, теперь к этим силам нужно добавить дисциплину»

Новости Беларуси. К тренировочному лагерю хоккейной сборной Беларуси, которая в эти дни готовится к товарищеским поединкам с командой России, присоединились еще пять игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион (Россия):

Говорили мы в этой проходящей короткой встрече, что все возможности им предоставлены. Им выпал шанс, их приняли в состав, прекрасные условия. Они находятся в удивительном, окруженном вниманием состоянии, поэтому самое главное – это состояние не пропустить ни в коей мере, не упустить те шансы, которые жизнь совместила с ситуацией. Они молоды, они полны сил, теперь к этим силам нужно добавить дисциплину, о чем мы и говорили. Я уверен, что все получится у ребят.