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«Это такая мотивация». Михаил Грабовский поделился впечатлениями от встречи с Александром Карелиным

28 апреля 2022 19:41
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Новости Беларуси. К тренировочному лагерю хоккейной сборной Беларуси, которая в эти дни готовится к товарищеским поединкам с командой России, присоединились еще пять игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это такая мотивация». Михаил Грабовский поделился впечатлениями от встречи с Александром Карелиным-1

Это форварды Валентин Демченко, Александр Суворов, Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и защитник Артем Волченков. В стан нашей национальной команды 28 апреля пожаловали гости. Кэмп белорусской сборной посетил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Вместе с ним команду проведали олимпийцы и спортивные функционеры.

«Это такая мотивация». Михаил Грабовский поделился впечатлениями от встречи с Александром Карелиным-4

Михаил Грабовский, генеральный менеджер хоккейной сборной Беларуси:
Честно, повезло, что такого великого человека мы смогли пригласить. Для меня лично это такая мотивация, даже для меня, человека, который не играет уже, а для ребят, надеюсь, это вообще будет какой-то стимул чего-то добиваться. Посмотрят, что человек просто величайший.

Карелин на тренировке хоккейной сборной Беларуси: «Они полны сил, теперь к этим силам нужно добавить дисциплину». Подробнее здесь.

# Хоккей Беларуси # Михаил Грабовский # Александр Карелин # Артем Волченков # Валентин Демченко # Александр Суворов # Сергей Кузнецов # Виталий Пинчук # Фотофакт

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