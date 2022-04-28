«Это такая мотивация». Михаил Грабовский поделился впечатлениями от встречи с Александром Карелиным

Новости Беларуси. К тренировочному лагерю хоккейной сборной Беларуси, которая в эти дни готовится к товарищеским поединкам с командой России, присоединились еще пять игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это форварды Валентин Демченко, Александр Суворов, Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и защитник Артем Волченков. В стан нашей национальной команды 28 апреля пожаловали гости. Кэмп белорусской сборной посетил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Вместе с ним команду проведали олимпийцы и спортивные функционеры.

Михаил Грабовский, генеральный менеджер хоккейной сборной Беларуси:

Честно, повезло, что такого великого человека мы смогли пригласить. Для меня лично это такая мотивация, даже для меня, человека, который не играет уже, а для ребят, надеюсь, это вообще будет какой-то стимул чего-то добиваться. Посмотрят, что человек просто величайший.