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Арина Соболенко сохранила второе место женского теннисного рейтинга

27 февраля 2023 12:43
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Традиционно по понедельникам обновились мировые теннисные рейтинги. Глобальных изменений в генеральной классификации не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сохранила второе место женского теннисного рейтинга-1

Наша Арина Соболенко сумела сохранить высокое второе место. Впереди только извечная соперница Ига Свентек из Польши. При своих осталась и Виктория Азаренко. Она 14-я ракетка планеты. Александра Саснович опустилась на одну позицию вниз и расположилась на 44-й строке. В мужском рейтинге Илья Ивашко – 80-й.

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# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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