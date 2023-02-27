Арина Соболенко сохранила второе место женского теннисного рейтинга

Традиционно по понедельникам обновились мировые теннисные рейтинги. Глобальных изменений в генеральной классификации не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша Арина Соболенко сумела сохранить высокое второе место. Впереди только извечная соперница Ига Свентек из Польши. При своих осталась и Виктория Азаренко. Она 14-я ракетка планеты. Александра Саснович опустилась на одну позицию вниз и расположилась на 44-й строке. В мужском рейтинге Илья Ивашко – 80-й.