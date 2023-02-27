Фристайл. Белорусы вновь не остались без наград этапа Кубка чемпионов

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вновь не остались без наград третьего этапа Кубка чемпионов. В активе летающих лыжных акробатов пять призовых мест, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото в женских прыжках взяла Анна Деруго. Компанию ей на пьедестале составила Анастасия Андриянова. У нее бронза. Двойной успех поджидал белорусов и в мужском турнире. Серебра удостоился Павел Дик. А Игорь Дребенков набрал третью сумму баллов. Кроме того, в командных соревнованиях белорусская дружина показала бронзовый результат.