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Фристайл. Белорусы вновь не остались без наград этапа Кубка чемпионов

27 февраля 2023 12:41
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вновь не остались без наград третьего этапа Кубка чемпионов. В активе летающих лыжных акробатов пять призовых мест, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фристайл. Белорусы вновь не остались без наград этапа Кубка чемпионов-1

Золото в женских прыжках взяла Анна Деруго. Компанию ей на пьедестале составила Анастасия Андриянова. У нее бронза. Двойной успех поджидал белорусов и в мужском турнире. Серебра удостоился Павел Дик. А Игорь Дребенков набрал третью сумму баллов. Кроме того, в командных соревнованиях белорусская дружина показала бронзовый результат.

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# Фристайл # Анна Деруго # Анастасия Андриянова # Павел Дик # Игорь Дребенков # Фотофакт

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