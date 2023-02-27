«Рассчитывали быть в призах». Первые результаты белорусов на форуме «Дети Азии»

На мультиспортивном форуме «Дети Азии», который проходит в России, разыграли первые медали с участием белорусов. Наши представители пробовали силы в лыжных гонках, шорт-треке, горных лыжах и в фигурном катании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артем Шукалович, корреспондент:

Мы находимся в лыжном комплексе «Снежный», где совсем недавно завершилась гонка наших девушек. Они выступали на дистанции 5 километров свободным стилем. И лучшей из наших стала Екатерина Синицина, у нее шестая позиция, до медали, к сожалению, не добралась, но примет участие в цветочной церемонии.

Екатерина Синицина, лыжница сборной Беларуси:

Все получилось, сделала все, что смогла. Наверное, начала слишком быстро. Первый круг прошла достаточно хорошо, а последние полтора километра было уже тяжеловато. И там как бы дотерпела.

Злата Сидорович, лыжница сборной Беларуси:

Настраивалась на лучшее, по времени не попала в тройку, но надеюсь, в следующей гонке будут лучше.

Сергей Прокопеня, главный тренер команды Беларуси по лыжным гонкам:

Втихаря рассчитывали быть в призах, но так получилась. Конкуренция серьезная, поэтом мы счастливы.