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«Рассчитывали быть в призах». Первые результаты белорусов на форуме «Дети Азии»

27 февраля 2023 11:41
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На мультиспортивном форуме «Дети Азии», который проходит в России, разыграли первые медали с участием белорусов. Наши представители пробовали силы в лыжных гонках, шорт-треке, горных лыжах и в фигурном катании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Рассчитывали быть в призах». Первые результаты белорусов на форуме «Дети Азии»-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Мы находимся в лыжном комплексе «Снежный», где совсем недавно завершилась гонка наших девушек. Они выступали на дистанции 5 километров свободным стилем. И лучшей из наших стала Екатерина Синицина, у нее шестая позиция, до медали, к сожалению, не добралась, но примет участие в цветочной церемонии.

«Рассчитывали быть в призах». Первые результаты белорусов на форуме «Дети Азии»-3

Екатерина Синицина, лыжница сборной Беларуси:
Все получилось, сделала все, что смогла. Наверное, начала слишком быстро. Первый круг прошла достаточно хорошо, а последние полтора километра было уже тяжеловато. И там как бы дотерпела.

«Рассчитывали быть в призах». Первые результаты белорусов на форуме «Дети Азии»-5

Злата Сидорович, лыжница сборной Беларуси:
Настраивалась на лучшее, по времени не попала в тройку, но надеюсь, в следующей гонке будут лучше.

«Рассчитывали быть в призах». Первые результаты белорусов на форуме «Дети Азии»-7

Сергей Прокопеня, главный тренер команды Беларуси по лыжным гонкам:
Втихаря рассчитывали быть в призах, но так получилась. Конкуренция серьезная, поэтом мы счастливы.

«Рассчитывали быть в призах». Первые результаты белорусов на форуме «Дети Азии»-9

Следить сегодня будем и за нашей командой по шорт-треку. У них сегодня два старта: полтора километра у юношей и девушек и микст-эстафета. Помимо этого, вечером за медали будут бороться наши парни в фигурном катании.

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# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Сергей Прокопеня

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