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У белорусов появилась первая медаль игр «Дети Азии»

27 февраля 2023 12:30
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Новости Беларуси. Первая медаль появилась в копилке сборной Беларуси, вступающей на играх «Дети Азии». Отличились конькобежцы. А если точнее, то представители шорт-трека, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У белорусов появилась первая медаль игр «Дети Азии»-1

Наши спортсмены стали вице-чемпионами в смешанной эстафете на 3 000 метров. В дружину вошли Дарья Степанова, Матвей Магер, Ксения Лукашевич и Даниил Быков. Белорусы уверенно провели полуфинал, а затем не менее гладко выступили в главном забеге. Причем по ходу дистанции мы долгое время лидировали. Однако затем команда Москвы сумела нас определить. Тем не менее серебро в шорт-треке – это хорошее достижение.

У белорусов появилась первая медаль игр «Дети Азии»-4

Дарья Степанова, серебряный призер игр «Дети Азии» (шорт-трек, смешанная эстафета):
Мы вообще очень рады, не ожидали. Но, конечно, очень старались, очень много тренировали эстафету на тренировках – и вот у нас получилось. Очень рада.

У белорусов появилась первая медаль игр «Дети Азии»-7

Матвей Магер, серебряный призер игр «Дети Азии» (шорт-трек, смешанная эстафета):
Забег был очень тяжелый. Ноги болят, спина болит, все болит. Хотелось бы побыстрее прийти в номер, полежать и отдохнуть.

О результатах утренней сессии читайте здесь.

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# Спортивные соревнования # Дарья Степанова # Матвей Магер # Ксения Лукашевич # Даниил Быков # Фотофакт

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