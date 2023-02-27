У белорусов появилась первая медаль игр «Дети Азии»

Новости Беларуси. Первая медаль появилась в копилке сборной Беларуси, вступающей на играх «Дети Азии». Отличились конькобежцы. А если точнее, то представители шорт-трека, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсмены стали вице-чемпионами в смешанной эстафете на 3 000 метров. В дружину вошли Дарья Степанова, Матвей Магер, Ксения Лукашевич и Даниил Быков. Белорусы уверенно провели полуфинал, а затем не менее гладко выступили в главном забеге. Причем по ходу дистанции мы долгое время лидировали. Однако затем команда Москвы сумела нас определить. Тем не менее серебро в шорт-треке – это хорошее достижение.

Дарья Степанова, серебряный призер игр «Дети Азии» (шорт-трек, смешанная эстафета):

Мы вообще очень рады, не ожидали. Но, конечно, очень старались, очень много тренировали эстафету на тренировках – и вот у нас получилось. Очень рада.