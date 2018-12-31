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Арина Соболенко победила в первом матче на теннисном турнире в Китае

31 декабря 2018 11:22
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Новости Беларуси. Арина Соболенко обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию в матче первого круга турнира в Шэньчжэне.

Встреча, которая продолжалась около двух часов, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Игра вышла напряженной – в первом сете Соболенко уступила, но в двух остальных вырвала победу.

Как начнут сезон белорусские теннисистки – здесь подробнее.

Следующей соперницей первой ракетки Беларуси станет Екатерина Александрова из России. В матче первого круга девушка обыграла Далилу Якупович из Словении.

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт» (читать далее).

# Теннис # Арина Соболенко

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