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Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»

30 декабря 2018 21:01
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Новости Беларуси. Биатлонисты – одни из главных ньюсмейкеров зимы. Но по окончании года наша программа решила посмотреть, а кто еще давал нам главную пищу для размышлений?

Кого и как мы упоминали в новом сезоне программы «Неделя спорта» за последние три с половиной месяца – репортаж корреспондента Екатерины Лихошапко.

О качелях хоккейного «Динамо», кажется, упоминали все. В «Неделе спорта» за 14 программ о клубе рассказали 29 раз. Бывало, ругали. Тем не менее, находились поводы и похвалить.

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-1

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-3


Сезон в КХЛ растягивается с сентября по февраль включительно. Каждая команда должна провести 62 матча в регулярном чемпионате. Поэтому «Динамо-Минск» однозначно никому не уступит по цитируемости и появлению новостей о себе в прессе.

На втором месте гандбольный клуб БГК. 26 упоминаний в «Неделе спорта». Лига чемпионов, матчи в SEHA-лиге и чемпионате страны. Насыщенный график «мешковцев» побуждал говорить чаще о лучшей белорусской команде.

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-6

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-8

Кстати, БГК сделал отличный подарок своим болельщикам в преддверии праздника: за декабрь гандболисты проиграли лишь раз – испанской «Барселоне».

Громкие победы БАТЭ в еврокубках и чемпионате страны также не обходились без внимания нашей программы. 25 упоминаний. Благо, уходящий год стал для команды по-настоящему успешным.

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-11

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-13

По сумме баллов на 4 место взлетели баскетбольные «Цмоки». О них мы вспоминали 13 раз. Обсуждали как мужскую , так и женскую команды.

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-16

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-18

Не обойдем стороной и волейбол. «Минчанка» в уходящем сезоне также регулярно появлялась в топах спортивных новостей. Помимо домашних соревнований, лучшая женская белорусская команда впервые провела матчи в российской Суперлиге и Лиге чемпионов. В нынешнем ТВ-сезоне мы 11 раз рассказывали об этом.

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-21

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-23

Если брать индивидуальные выступления, то, конечно, равных нет лучшей на данный момент белорусской теннисистке Арине Соболенко. Она могла бы дать многим фору по цитируемости, если бы сезон в ее виде спорта не заканчивался так рано.

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-26

Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»-28


Кроме вышепредставленных клубов, не забывали мы рассказывать о СКА, футбольной сборной и многих других. Самое главное, поводов для гордости за белорусских спортсменов в уходящем году было много!

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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