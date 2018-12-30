Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»

Новости Беларуси. Биатлонисты – одни из главных ньюсмейкеров зимы. Но по окончании года наша программа решила посмотреть, а кто еще давал нам главную пищу для размышлений?

Кого и как мы упоминали в новом сезоне программы «Неделя спорта» за последние три с половиной месяца – репортаж корреспондента Екатерины Лихошапко.

О качелях хоккейного «Динамо», кажется, упоминали все. В «Неделе спорта» за 14 программ о клубе рассказали 29 раз. Бывало, ругали. Тем не менее, находились поводы и похвалить.