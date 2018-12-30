Спортивные итоги 2018 года. ТОП-5 по версии «Недели спорта»
Новости Беларуси. Биатлонисты – одни из главных ньюсмейкеров зимы. Но по окончании года наша программа решила посмотреть, а кто еще давал нам главную пищу для размышлений?
Кого и как мы упоминали в новом сезоне программы «Неделя спорта» за последние три с половиной месяца – репортаж корреспондента Екатерины Лихошапко.
О качелях хоккейного «Динамо», кажется, упоминали все. В «Неделе спорта» за 14 программ о клубе рассказали 29 раз. Бывало, ругали. Тем не менее, находились поводы и похвалить.
Сезон в КХЛ растягивается с сентября по февраль включительно. Каждая команда должна провести 62 матча в регулярном чемпионате. Поэтому «Динамо-Минск» однозначно никому не уступит по цитируемости и появлению новостей о себе в прессе.
На втором месте гандбольный клуб БГК. 26 упоминаний в «Неделе спорта». Лига чемпионов, матчи в SEHA-лиге и чемпионате страны. Насыщенный график «мешковцев» побуждал говорить чаще о лучшей белорусской команде.
Кстати, БГК сделал отличный подарок своим болельщикам в преддверии праздника: за декабрь гандболисты проиграли лишь раз – испанской «Барселоне».
Громкие победы БАТЭ в еврокубках и чемпионате страны также не обходились без внимания нашей программы. 25 упоминаний. Благо, уходящий год стал для команды по-настоящему успешным.
Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси
По сумме баллов на 4 место взлетели баскетбольные «Цмоки». О них мы вспоминали 13 раз. Обсуждали как мужскую , так и женскую команды.
Не обойдем стороной и волейбол. «Минчанка» в уходящем сезоне также регулярно появлялась в топах спортивных новостей. Помимо домашних соревнований, лучшая женская белорусская команда впервые провела матчи в российской Суперлиге и Лиге чемпионов. В нынешнем ТВ-сезоне мы 11 раз рассказывали об этом.
Если брать индивидуальные выступления, то, конечно, равных нет лучшей на данный момент белорусской теннисистке Арине Соболенко. Она могла бы дать многим фору по цитируемости, если бы сезон в ее виде спорта не заканчивался так рано.
Кроме вышепредставленных клубов, не забывали мы рассказывать о СКА, футбольной сборной и многих других. Самое главное, поводов для гордости за белорусских спортсменов в уходящем году было много!