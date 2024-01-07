Надаль пропустит Australian Open из-за посещения врача

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о своем отказе от участия в предстоящем Australian Open 2024 по теннису из-за травмы. Он страдает от мышечной боли после матча 1/4 финала в Брисбене против австралийца Джордана Томпсона. Об этом пишет РИА Новости.

Надаль рассказал в своих социальных сетях, что после МРТ в Мельбурне у него был выявлен микроразрыв мышцы. Он улетает в Испанию для лечения и отдыха, так как пока не готов играть на своем максимуме в пятисетовых матчах.

Хотя Надаль разочарован тем, что не смог сыграть в Мельбурне, он по-прежнему настроен позитивно и выражает благодарность всем за поддержку. Для Надаля, 22-кратного чемпиона турниров Большого шлема, это был первый турнир с тех пор, как он принял решение участвовать в Australian Open в январе 2023 года.