Анна Сола завоевала золото Кубка Содружества по биатлону в масс-старте

Две гонки и две награды высшей пробы. Белорусские биатлонисты ярко проявили себя в заключительный день домашнего этапа Кубка Содружества. Анна Сола и Антон Смольский стали победителями масс-стартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидер женской команды привычно была быстра, но стреляла не идеально. На четырех огневых рубежах она ошиблась трижды, причем два раза – на заключительной стойке. Тем не менее стадион белоруска покинула первой. Шедшие за ней россиянки, попытались отыграть отставание, однако ничего поделать не смогли. Чемпионкой стала наша Анна Сола.

Анна Сола, победительница масс-старта этапа Кубка Содружества по биатлону:

Очень важна. Если была бы не победа, а просто призовое место, конечно, тоже было бы здорово, но победа – стоило все эти неудачи пережить, чтобы сегодня была победа. Меня поддержали люди, которые организовывают все эти сборы, помогают мне очень сильно. Наверное, их поддержка была очень важна. Они меня так успокоили, и я, наверное, расслабилась перед этой гонкой. Я действительно получила удовольствие от этой гонки!

В утренней сессии в мужском масс-старте не знал равных Антон Смольский. Таким образом, он собрал все золото домашнего этапа. При этом наш спортсмен до последней стрельбы стоя даже не входил в топ-5. Однако в решающий момент собрался, закрыл все мишени и бросился в погоню за лидером. Ноги не подвели. Антон Смольский завоевал третье золото Кубка Содружества по биатлону в масс-старте. В середине заключительного круга Смольский оставил позади россиянина и пересек финишную линию первым.