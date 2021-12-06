Анна Сола завоевала бронзу КМ по биатлону в шведском Эстерсунде

Новости Беларуси. В шведском Эстерсунде завершился второй этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены порадовали болельщиков прекрасными результатами.

В копилке женской сборной два подиума. В спринтерской гонке бронзовую медаль выиграла Анна Сола, она допустила промах и показала одну из лучших скоростей. Серебро – у нашей эстафетной четверки. Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола добыли медаль в упорной борьбе, обойдя таких биатлонных гигантов, как Швеция и Норвегия, при этом уступив лишь Франции, которая одержала победу впервые за несколько лет.

Также отметим стабильное выступление Динары Алимбековой. Белоруска в этом сезоне пока не финишировала за пределами десятки сильнейших. А в общем зачете Кубка мира она находится на высокой третьей позиции.