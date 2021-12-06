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Анна Сола завоевала бронзу КМ по биатлону в шведском Эстерсунде

06 декабря 2021 21:27
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Новости Беларуси. В шведском Эстерсунде завершился второй этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены порадовали болельщиков прекрасными результатами.  

Анна Сола завоевала бронзу КМ по биатлону в шведском Эстерсунде-1

В копилке женской сборной два подиума. В спринтерской гонке бронзовую медаль выиграла Анна Сола, она допустила промах и показала одну из лучших скоростей. Серебро – у нашей эстафетной четверки. Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола добыли медаль в упорной борьбе, обойдя таких биатлонных гигантов, как Швеция и Норвегия, при этом уступив лишь Франции, которая одержала победу впервые за несколько лет.

Также отметим стабильное выступление Динары Алимбековой. Белоруска в этом сезоне пока не финишировала за пределами десятки сильнейших. А в общем зачете Кубка мира она находится на высокой третьей позиции.  

Анна Сола завоевала бронзу КМ по биатлону в шведском Эстерсунде-4

В эстафете порадовали также и наши парни. Белорусский квартет, в составе которого Сергей Бочарников, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский, сумел финишировать на 6 месте. Викторию праздновали норвежцы, серебро у французов, а замкнули топ-3 россияне.  

# Биатлон # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Ирина Лещенко # Елена Кручинкина # Сергей Бочарников # Дмитрий Лазовский # Максим Воробей # Антон Смольский # Фотофакт

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