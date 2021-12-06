Футболисты «Славии» сохранили место в высшей лиге чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. «Славия» сохранила место в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. В ответном стыковом матче мозырские спортсмены сыграли вничью с «Крумкачами» – 0:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой переходной встрече викторию с минимальным отрывом праздновала именно «Славия» – 1:0. Такой результат позволил ей сохранить свое место в высшем дивизионе. На этом чемпионат окончательно завершен. Он получился достаточно интересным.

Причем было за чем наблюдать не только в элите. Матчи в первой и второй лигах имеют свой колорит и своего зрителя. Об этом говорил председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов в рубрике «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

«Я болею вообще за хороший футбол». Владимир Базанов о планах в спорте, политике и перспективных игроках – читайте здесь.

Уже начинают обрисовываться контуры нового сезона. Планируется, что соревновательный год будет открыт 5 марта матчем за Суперкубок. Чемпионат страны начнется 18 марта, а завершится 26 ноября.