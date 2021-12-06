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«Цмоки-Минск» уступили казанскому УНИКСу в рамках Единой лиги ВТБ

06 декабря 2021 21:25
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» «Цмоки-Минск» уступили казанскому УНИКСу в рамках Единой лиги ВТБ 72:92, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Цмоки-Минск» уступили казанскому УНИКСу в рамках Единой лиги ВТБ-1

Первая и третья четверти остались за соперником, а вот в остальных сильнее были наши парни. К сожалению, общий результат оказался не в пользу «драконов». Самые результативные Джейсон Кларк, в активе которого 20 очков, а также Стефан Янкович – 15 очков, 5 подборов. В турнирной таблице белорусский клуб с одной победой после 8 матчей продолжает занимать последнее место среди 12 команд.  

# Баскетбол # Джейсон Кларк # Стефан Янкович # Фотофакт

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