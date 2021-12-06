«Надо показывать себя с лучшей стороны». Хоккеисты молодёжной сборной рассказали про сбор в «Раубичах»

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В расширенный список кандидатов на поездку в Херсхольм попали 39 хоккеистов – 4 вратаря, 13 защитников и 22 нападающих. В финальный состав войдут лишь 20 полевых хоккеистов и два вратаря.

В пятницу, 10 декабря, белорусским хоккеистам уже предстоит отправиться в Данию, где с 12 по 18 декабря они разыграют единственную путевку в элитный дивизион чемпионата мира с командами Дании, Латвии, Венгрии, Казахстана и Норвегии.

Виталий Пинчук, хоккеист:

Обидно, что из-за короны пропустили два чемпионата мира, но такой шанс выпадает, нужно его использовать по-максимуму. Дай бог, может, еще свидимся в национальных командах. А так, главное – выиграть, и все будет хорошо. Надо показывать себя с лучшей стороны, чтобы быть уверенным в себе. Если ты хорошо проводишь тренировки, то у тебя не будет какого-то волнения, что тебя могут отсеять. А если ты на фоне всех выглядишь самым худшим, то, конечно, будешь переживать, что могут в любой момент отправить.

Олег Пожиган, хоккеист:

Было такое очень легкое, приятное волнение. Ну, оно и до сих пор присутствует, потому что непонятно, что будет сегодня, завтра, что будет на тренировке. Настрой, как обычно, то есть ничего не меняется, все спокойненько, но с волнением в любом случае. Расписание дают только на следующий день. Нет какого-то… Чтобы мы заранее ничего не планировали, все в загадках.