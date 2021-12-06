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«Надо показывать себя с лучшей стороны». Хоккеисты молодёжной сборной рассказали про сбор в «Раубичах»

06 декабря 2021 21:19
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Надо показывать себя с лучшей стороны». Хоккеисты молодёжной сборной рассказали про сбор в «Раубичах»-1

В расширенный список кандидатов на поездку в Херсхольм попали 39 хоккеистов – 4 вратаря, 13 защитников и 22 нападающих. В финальный состав войдут лишь 20 полевых хоккеистов и два вратаря.  

«Надо показывать себя с лучшей стороны». Хоккеисты молодёжной сборной рассказали про сбор в «Раубичах»-4

В пятницу, 10 декабря, белорусским хоккеистам уже предстоит отправиться в Данию, где с 12 по 18 декабря они разыграют единственную путевку в элитный дивизион чемпионата мира с командами Дании, Латвии, Венгрии, Казахстана и Норвегии.  

«Надо показывать себя с лучшей стороны». Хоккеисты молодёжной сборной рассказали про сбор в «Раубичах»-7

Виталий Пинчук, хоккеист:  
Обидно, что из-за короны пропустили два чемпионата мира, но такой шанс выпадает, нужно его использовать по-максимуму. Дай бог, может, еще свидимся в национальных командах. А так, главное – выиграть, и все будет хорошо. Надо показывать себя с лучшей стороны, чтобы быть уверенным в себе. Если ты хорошо проводишь тренировки, то у тебя не будет какого-то волнения, что тебя могут отсеять. А если ты на фоне всех выглядишь самым худшим, то, конечно, будешь переживать, что могут в любой момент отправить.  

«Надо показывать себя с лучшей стороны». Хоккеисты молодёжной сборной рассказали про сбор в «Раубичах»-10

Олег Пожиган, хоккеист:  
Было такое очень легкое, приятное волнение. Ну, оно и до сих пор присутствует, потому что непонятно, что будет сегодня, завтра, что будет на тренировке. Настрой, как обычно, то есть ничего не меняется, все спокойненько, но с волнением в любом случае. Расписание дают только на следующий день. Нет какого-то… Чтобы мы заранее ничего не планировали, все в загадках.  

«Надо показывать себя с лучшей стороны». Хоккеисты молодёжной сборной рассказали про сбор в «Раубичах»-13

Сам молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2021 года по 6 января 2022.  

# Хоккей Беларуси # Виталий Пинчук # Олег Пожиган # Фотофакт

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