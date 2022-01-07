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Анна Сола выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону

07 января 2022 16:26
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Новости Беларуси. Биатлон вернулся на экраны. После небольшого перерыва болельщики вновь смогли насладиться любимыми гонками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 января в Оберхове, который славится своими непростыми погодными условиями, состоялись спринты.  

Анна Сола выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону-1

И у нас сразу подиум. Серебро завоевала Анна Сола. Несмотря на два промаха, которые биатлонистка допустила на «лежке», она сумела подняться на пьедестал. Отметим, эту медаль белоруска разделила с француженкой Жюли Симон. Победительницей гонки стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая выступает в желтой майке. Хороший результат и у Динары Алимбековой. Она вновь финишировала на четвертой позиции, в ее активе две непораженные мишени. Стабильность – признак мастерства.

Анна Сола выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону-4

Анна и Динара отличились и ходом по трассе. Сола показала лучшую скорость дня, у Динары – третья строчка. У остальных белорусок дела после спринта обстоят так: Ирина Лещенко – 16-я, Елена Кручинкина – 35-я, а ее сестра Ирина – 68-я. 7 января состоялся дебют в Кубке мира 22-летней Алины Пильчук. Отстреляв на ноль, она заняла 42-е место и отобралась в пасьют.  

Анна Сола выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону-7

К сожалению, поддержать девушек и показать достойный результат у наших парней не получилось. Лучший из белорусов, Дмитрий Лазовский, занял 27-е место. Роман Елетнов финишировал 39-м, Антон Смольский – 46-м, Никита Лобастов – 56-м, а Сергей Бочарников – 73-м.

Анна Сола выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону-10

Лучшую лыжную скорость среди белорусов показал Смольский – 20-я позиция среди всех спортсменов. Победу же одержал россиянин Александр Логинов, серебро у лидера общего зачета француза Эмильена Жаклена. Бронза у норвежца Стурлы Лагрейда.  

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