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Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси

06 января 2022 21:06
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею завершились очередные три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси-1

«Динамо-Молодечно» принимало «Шахтер». Команды между собой встречались в нынешнем сезоне дважды. И все матчи остались за «горняками». Но сейчас хозяевам необходима была только победа. Ведь они сражаются за топ-6 Экстралиги. Первый период остался безголевым. А во второй 20-минутке «динамовцы» забросили сразу две шайбы. В заключительном отрезке встречи солигорчане минимально сократили отрыв. Но все равно уступили.

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси-4

Итоговые результаты на ваших экранах. 7 января борьба продолжится.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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