Хоккеисты «Динамо-Молодечно» обыграли «Шахтёр» в матче чемпионата Беларуси

«Динамо-Молодечно» принимало «Шахтер». Команды между собой встречались в нынешнем сезоне дважды. И все матчи остались за «горняками». Но сейчас хозяевам необходима была только победа. Ведь они сражаются за топ-6 Экстралиги. Первый период остался безголевым. А во второй 20-минутке «динамовцы» забросили сразу две шайбы. В заключительном отрезке встречи солигорчане минимально сократили отрыв. Но все равно уступили.