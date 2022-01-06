Теннис. Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Новости Беларуси. На австралийских кортах продолжаются теннистные турниры. 27-я ракетка мира Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал состязаний категории 500 в Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На австралийских кортах продолжаются теннистные турниры. 27-я ракетка мира Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал состязаний категории 500 в Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче второго круга белоруска обыграла хозяйку кортов Присциллу Хон – 6:3, 7:5. Несмотря на превосходство в рейтинге, а оппонентка сейчас находится на 263-й строчке, поединок легкой прогулкой для Азаренко не стал. Теперь Виктория встретится с полькой Игой Швентек, которая уверенно выступает на этом старте, громя своих соперниц. Матч начнется не ранее 11 часов 30 минут 7 января. Также есть успехи у Азаренко и в парном разряде. Вместе с испанкой Паулой Бадосой она вышла в полуфинал соревнований.
Продолжает побеждать и 107-я ракетка планеты Александра Саснович. На стадии 1/8 финала белоруска в двух сетах выбила из борьбы шведку Ребекку Пэтерсон – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась почти полтора часа. На счету белоруски два эйса и ни одной двойной ошибки. За возможность выйти в полуфинал Саснович предстоит сразиться с датчанкой Кларой Таусон, которая занимает 44-е место в рейтинге. Противостояние пройдет рано утром 7 января. В это же время на корт должен выйти и Егор Герасимов, который оказался сильнее итальянца Маджера (6:1, 3:6, 6:3) на турнире 250 в Аделаиде.