Теннис. Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

Новости Беларуси. На австралийских кортах продолжаются теннистные турниры. 27-я ракетка мира Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал состязаний категории 500 в Аделаиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче второго круга белоруска обыграла хозяйку кортов Присциллу Хон – 6:3, 7:5. Несмотря на превосходство в рейтинге, а оппонентка сейчас находится на 263-й строчке, поединок легкой прогулкой для Азаренко не стал. Теперь Виктория встретится с полькой Игой Швентек, которая уверенно выступает на этом старте, громя своих соперниц. Матч начнется не ранее 11 часов 30 минут 7 января. Также есть успехи у Азаренко и в парном разряде. Вместе с испанкой Паулой Бадосой она вышла в полуфинал соревнований.