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«Сказать, что довольны во всем – нет, конечно». В Раубичах завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

07 января 2022 14:16
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Новости Беларуси. В Раубичах завершился четвертый этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо белорусских спортсменов участие в нем принимали гости из России.  

«Сказать, что довольны во всем – нет, конечно». В Раубичах завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-1

Соревноваться за ценные призы собрались атлеты различных уровней мастерства. Безусловно, победа здесь важна. Но не менее значим и международный соревновательный опыт, который приобретают юные лыжники, составляющие ближайший резерв нашей сборной.  

«Сказать, что довольны во всем – нет, конечно». В Раубичах завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-4

А спортсмены классом выше совершенствуют навыки перед главным стартом. Ведь для нашей национальной команды данный турнир стал контрольным в преддверии зимней Олимпиады.  

«Сказать, что довольны во всем – нет, конечно». В Раубичах завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-7

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:  
Сказать, что довольны во всем – нет, конечно. Но очень достойно смотрятся наши лыжники и лыжницы. Тренеры оценивают любую гонку, любой старт. И, конечно, по ходу вносят коррективы в тренировочный процесс. Опять же, мы понимаем, что основная работа уже выполнена. Сейчас надо просто шлифовать какие-то моменты, готовиться к Олимпийским играм.  

«Сказать, что довольны во всем – нет, конечно». В Раубичах завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-10

Нельзя не отметить безукоризненное выступление наших девушек, которые трижды поднимались на высшую ступень пьедестала. В последний соревновательный день золотом отличилась Анна Королева.  

«Сказать, что довольны во всем – нет, конечно». В Раубичах завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам-13

Надеемся, что спортсменки не растеряют запал и смогут порадовать белорусских болельщиков в Пекине.  

# Зимние виды спорта # Андрей Коваленко # Анна Королева # Фотофакт

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