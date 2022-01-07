«Сказать, что довольны во всем – нет, конечно». В Раубичах завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

Новости Беларуси. В Раубичах завершился четвертый этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо белорусских спортсменов участие в нем принимали гости из России.

Соревноваться за ценные призы собрались атлеты различных уровней мастерства. Безусловно, победа здесь важна. Но не менее значим и международный соревновательный опыт, который приобретают юные лыжники, составляющие ближайший резерв нашей сборной.

А спортсмены классом выше совершенствуют навыки перед главным стартом. Ведь для нашей национальной команды данный турнир стал контрольным в преддверии зимней Олимпиады.

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Сказать, что довольны во всем – нет, конечно. Но очень достойно смотрятся наши лыжники и лыжницы. Тренеры оценивают любую гонку, любой старт. И, конечно, по ходу вносят коррективы в тренировочный процесс. Опять же, мы понимаем, что основная работа уже выполнена. Сейчас надо просто шлифовать какие-то моменты, готовиться к Олимпийским играм.

Нельзя не отметить безукоризненное выступление наших девушек, которые трижды поднимались на высшую ступень пьедестала. В последний соревновательный день золотом отличилась Анна Королева.