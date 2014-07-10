Ангела Меркель прилетит поболеть за Германию в финале ЧМ-2014 в Бразилии

ЧМ-2014 по футболу. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент ФРГ Йоахим Гаук будут присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной.
8 июля в 1/2 финала сборная Германии буквально уничтожила команду Бразилии с разгромным счетом 7:1 и вышла в финал мирового первенства, где сыграет с Аргентиной.
Ангела Меркель, глава германского кабинета министров:
Это была очень хорошая игра. В этом я присоединяюсь к мнению всего мира. Я думаю, что эта игра почти что заслуживает названия «историческая».
Также Ангела Меркель пожелала немецкой команде «много сил и концентрации» в предстоящем финальном матче мирового первенства.
Германия - Аргентина. Финал.
13 июля, 22.00
К слову, это будет второй визит канцлера на мундиаль в Бразилии. Ранее Меркель посетила матч национальной сборной против Португалии. Игра закончилась внушительной победой бундестима со счетом 4:0.
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